Huikeaa teknologiaa turhan tutussa paketissa

PSVR2:n taival on vielä alkutekijöissään, eikä sen potentiaalia ole päästy vielä tutkimaan kunnolla. Pikkuinen VR-firma nDreams uskoo kuitenkin löytäneensä tavan yhdistää uusi teknologia tuttuihin pelimekaniikkoihin tavalla, joka viimein houkuttelisi uudet käyttäjät virtuaalisille laitumille. Lopputulos on hyvin lähellä, mitä he kuvittelivat, mutta silti kaukana pakkohankinnasta.

Kevytrosvoilua koko rahan edestä