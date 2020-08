IQ Test: 95 % ihmisistä ei osaa ratkaista tätä peliä

Ylimääräisen aikaulottuvuuden ottaminen mukaan saattaa konkaritkin samalle viivalle shakkialoittelijoiden kanssa, ja lisäksi kaikkien päät pyörälle.

Slaavilainen puolustukseni avaussiirtona on aina vahva ja vakaa aloitus. Kaikki menee kuitenkin pieleen, kun vastustaja siirtääkin nappulansa uuteen menneisyyteen, avaten uuden pelimultiversumin. Mitäköhän ihmettä tässä mahtaa tapahtua?

Masters of Space and Time

5D Chess With Multiverse Time Travel tarjoaa shakkipelin, jossa käytössä on tavanomaisten tilaulottuvuuksien lisäksi mahdollisuus liikuttaa nappuloita yli ajan. Tämä saattaa kuulostaa kikkailulta tai jopa vitsiltä, mutta tosiasiassa kyseessä on yllättävän loogisesti ja vakaasti toimiva järjestelmä. Perusajatuksena on se, että nappulat voivat siirtyä laudalla, kuten tavallisessa shakkipelissä. Tämän lisäksi ne voivat siirtyä myös aikaulottuvuuksien läpi siten, että yksi siirtymä aikalaudalta toiselle vastaa yhden ruudun liikettä.

Otetaan konkreettinen esimerkki: torni. Torni kykenee siirtymään normaalisti laudalla vaaka- ja pystysuuntaan haluamansa määrän ruutuja. Kun mukana on myös aikaulottuvudet, kykenee torni siirtymään myös ajassa taaksepäin pysyen samassa ruudussa aikaulottuvuuksien läpi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että torni ei kykene liikkumaan vinoon edes ajan yli – se kykenee liikkumaan ainoastaan suoraan laudan x- ja y-akseleissa, tai vaihtoehtoisesti suorassa linjassa ajan yli, mutta pysyen samassa ruudussa jokaisella aika-askeleella.

Kun nappula siirtyy menneisyyteen, avautuu peliin uusi vaihtoehtoinen historia. Näin esimerkiksi menneisyyteen siirtynyt torni siirtyy uudelle aikajanalle, joka sijoittuu alkuperäisen aikalinjan ylä- tai alapuolelle. Torni katoaa alkuperäiseltä aikajanalta, mutta sen sijaan vaihtoehtoisessa historiassa käytössä on kolme tornia. Näin pelissä voi olla poskettomia tilanteita, joissa yhdelle aikajanalle on kertynyt vaikkapa viisi kuningatarta ottamaan toisistaan mittaa.

Pelaajan vuorolla edistetään aina taaimmaisinta aikajanaa, joka kuvastaa mustalla viivalla merkittyä "nykyhetkeä". Kun nykyhetki etenee siirtojen myötä tilanteeseen, jossa rinnakkain sijaitsee useampia vaihtoehtoisia aikajanoja, siirtää pelaaja nappuloita kaikilla laudoilla. Näin avautuu myös toinen aikaulottuvuus, sillä nappulat voivat siirtyä paitsi samassa aikalinjassa tulevaisuuteen tai menneisyyteen, myös ajassa "ylös" ja "alas" toisiin multiversumeihin. Kaikkein sekopäisin nappula on ratsu, joka voi siirtyä vaikkapa yhden siirron "ajassa ylöspäin" ja kaksi siirtoa "ajassa vasemmalle", eli menneisyyteen. Yritäpä siinä hallita kuvioita!

Mistä aloittaa

Suurin haaste löytyy siitä, että pelissä ei ole kunnollista tutoriaalia. Suosittelen erittäin lämpimästi katsomaan Youtubesta 16-minuuttisen tutoriaalin, sillä ilman rautalangasta vääntämistä säännöt saattavat jäädä todelliseksi mysteeriksi. Jos shakki on alunperin tuttu peli, ei 5D Chess ole lopulta äärimmäisen hämmentävää, ainoastaan uutta ja outoa. Syytän muuten peliä väärinmarkkinoinnista, sillä tosiasiassa kyseessä on 4D-peli (kaksi tilaulottuvuutta ja kaksi aikaulottuvuutta), mutta kuulostaahan se hienommalta näin.

Ilahduttavasti pelissä on vaihtoehtoisia aloitusskenaarioita normaalin shakkipelin lisäksi. Erityisesti harjoitteluvaiheessa tilanteen hahmottaminen voi olla helpompaa tiiviillä 5x5 laudalla, jossa vaihtoehtoavaruuden laajuus on paljon rajoitetumpi. Lisäksi mukana on hauskoja aloitusmuotoja, joissa käytössä on heti alussa useampia eri aikajanoille sijoittuvia lautoja. Luovaa!

Tietokone pelaa yllättävän hyvin, ja voisin kuvitella tekoälyn kehityksen olleen varsin haastava osa kehitystyötä. Kun tietokone on nujerrettu (mihin itse en kykene kovemmilla vaikeusasteilla), on aika nöyrtyä moninpelin parissa. Mahdollisuudet totaalisiin turpasaunoihin ovat siis lähes rajattomia! Audiovisuaalinen toteutus on sopivan yksinkertainen, mutta tärkeintä on se, että käytettävyys on erinomaisesti suunniteltu. Pelilautoja voi pyöritellä erilaisiin hahmotusta helpottaviin asentoihin oikealla olevista painikkeista, eikä muita ylimääräisiä härpättimiä ole lisätty sotkemaan käyttöliittymää.

Olen henkilökohtaisesti aina ilahtunut siitä, kun tarjolle tuodaan uudenlaisia pelillisiä ulottuvuuksia tarjoavia tuotteita. En yleensä tarkoita tätä täysin kirjaimellisesti, mutta menee se näinkin. Kyseessä on todella tuttuun ja klassiseen pakettiin lisätty mieletön laajennus, joka kuulostaa hullulta, mutta toimii hämmentävän hyvin. Kun 4-ulotteinen ristinolla alkaa kyllästyttää, on tässä tarjolla seuraava haaste aivojen nyrjäyttämiseksi.