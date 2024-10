Pääteoksen palaset ovat vihdoin loksahtaneet paikoilleen – uusi lisäosa sopii mukaan loistavasti

Owlcat Games on pitänyt itsensä kiireisenä Warhammer 40,000: Rogue Traderin parissa. Hieman nihkeän julkaisun jälkeen se on onnistunut tuomaan tämän isometrisen, vuoropohjaisen roolipelin parhaat puolet hienosti esiin, ja ensimmäinen lisäosa tuo kakkuun lisää täytettä.

Uutteraa työtä on pakko arvostaa

Warhammer 40,000: Rogue Traderin julkaisu ja sen jälkeinen tuotanto jatkavat samaa kaavaa kuin Owlcat Gamesin edellinen tuotos, Pathfinder: Wrath of the Righteous. Molemmat tuotokset olivat julkaisussa melkoisen bugisia ja selvästi keskeneräisiä, eikä niitä oikein voinut suuremmin hehkuttaa. Mutta molempien kohdalla olen vajaan vuoden jatkokehityksen jälkeen rakastunut niin täysin, että tekee mieli kehua ihan päntiönään.

Rogue Traderia on paranneltu tammikuisen arvosteluni jälkeen siihen malliin, että oikeastaan kaikki kritisoimani asiat on korjattu. Kesällä ilmestyi iso päivitys, mikä tasapainotti taistelupuolen kokonaan uusiksi. Kykyjä hiottiin, voimistettiin ja vaimennettiin, ja nyt vuoropohjainen mittelöinti tuntuu paljon jännittävämmältä ja taktisemmalta. Bugeja on karsittu laajasti lukuisilla pienemmillä päivityksillä, eikä enää ole jäljellä kuin muutamia pikkukömmähdyksiä, mitkä eivät juuri kokemusta haittaa. Teokseen on kudottu paljon elämänlaatua kohentavia pikkujuttuja, kuten kuvakkeita, karttamerkintöjä ja muuta pientä valikkojärjestelyä. Nämä muutokset tekevät julkaisussa sekavalta tuntuneesta käyttöjärjestelmästä paljon helpommin lähestyttävän. Tämä auttaa valtavasti avaruuskartalla suunnistamista, tehtävien tasalla pysymistä, ja hahmon kehittämistä, kun kyvyt on listattu helpommin ymmärrettävästi.

Lisäosan julkaisun yhteydessä myös emopeli päivitettiin jälleen. Nyt julkaistiin vaikeusasteisiin liittyvä Grim Darkness -vaihtoehto, mikä toimii tyypillisenä rautamies-haasteena. Eli käytössä on vain yksi tallennus, käyttäjä ei voi tallentaa tai ladata peliä seikkailun aikana, ja mikäli oman joukkion jokainen jäsen kaatuu taistelussa, kuolema on lopullinen. Eteneminen tallentuu automaattisesti kun käyttäjä lopettaa pelaamisen. Grim Darkness ei ole oma vaikeusasteensa, vaan saat valita sen käyttöön oman mieltymyksesi mukaan ja napsauttaa päälle silloin, jos kaipaat lisäjännitystä taipaleelle. En itse käyttänyt tätä asetusta lisäosaa pelatessani.

Grim Darkness napsautetaan päälle vaikeusasteen asetuksista.

Puukko kädessä juoksemista

Sitten sen uuden lisäosan pariin! Void Shadows sisältää noin 15 tuntia uutta materiaalia. Tähän kuuluu hienosti perussisältöön nivoutuva uusi sivujuoni, uusi tiimitoveri, uusia aseita ja muita välineitä, sekä kaksi uutta arkkityyppiä, eli hahmoluokkaa. Sivujuonen lisäksi uudella kaverilla on toki myös henkilökohtainen tarinakaarensa, kuten muillakin tovereilla. Huomaathan, että aloittaaksesi lisäosan, sinun tulee aloittaa pelissä kokonaan uusi kampanja. Sisältö avautuu melko pian prologin jälkeen, teoksen ensimmäisessä kappaleessa.

Arkkityypit eli hahmoluokathan menevät Rogue Traderissa niin, että käyttäjä valitsee pelin alussa ensimmäisen asteen arkkityypin, josta hän kerää itselleen taitoja tasolle 16 asti. Tämän jälkeen hän valitsee toisen asteen arkkityypin, ja lopulta tasolla 36 kaikilla on sama kolmas arkkityyppi, Exemplar. Uusista tulokkaista Bladedancer on ensimmäisen luokan ketterä ninjahahmoluokka, joka keskittyy hyppimään vihollisesta toiseen, tekemään useita pienempiä hyökkäyksiä veitsillä ja aiheuttamaan verenvuotoa. Tämä arkkityyppi pyrkii myös pärskimään verta ympäriinsä; jos viholliset sotkeutuvat vereen, he saavat siitä negatiivisia efektejä, kumppanit ja Bladedancer itse taas positiivisia. Tästä on hyvä jatkaa toisen luokan arkkityyppiin, Executioneriin, mikä taas keskittyy kiusaamaan vielä enemmän vihollisia, jotka vuotavat verta, ovat tulessa tai myrkytettyjä, ja tekemään näille enemmän vahinkoa. Executioner sopii loistavasti myös pyromantikoille ja muille tulen kanssa leikkiville.

Hahmoluokat toimivat siis loistavasti yhdessä, ja sopivat tietysti kuin nakutettu uudelle toverille, Kibellahille. Hän on veriseen kuolonkulttiin kuuluva salamurhaaja, joka tahtoo vanhojen tapojen mukaisesti vannoa uskollisuuttaan tuoreelle Rogue Traderille, eli omalle päähahmollesi. Kibellah on uskollisuudessaan ja uskonnollisuudessaan suorastaan fanaattinen, mutta kuten muidenkin kavereiden kanssa, hänen suhtautumisensa maailmaan ja tapahtumiin muuttuvat päähahmon omien valintojen ja toimintatapojen myötä. Välillä kultin verellä mässäily käy vähän turhan paksuksi niellä, mutta Kibellahin sisäinen konflikti ja draama tuovat kuitenkin hahmoon syvyyttä, ja hänen toveritehtävänsä (kuten lisäosa muutenkin) vain paranevat jatkuvasti juonen edetessä.

Parhaat lisäosat lihavoittavat aina pääpelin maailmaa entisestään

Uusi sivujuoni on arkkityyppien kanssa varmasti se lisäosan paras puoli. Suurelta osin siksi, että oikeastaan koko juonen tapahtumapaikkana toimii oma aluksesi. Päähahmo saa melko pian pelin alussa oman aluksensa, joka on sellainen suurkaupungin kokoinen lentävä katedraali, missä asuu valtava määrä ihmisiä. Pääteoksessa emme näe tuosta aluksesta kuin muutaman hassun huoneen, ja vain kourallisen asukkaita. Void Shadows korjaa tämän asian esittelemällä monia eri osastoja aluksessa sekä konkkaronkan aluksessa asuvia ihmisryhmiä. Näihin ryhmiin kuuluu myös Kibellahin edustama kuolonkultti, mutta pääset tutustumaan myös muun muassa alimmilla tasolla eläviin ihmisraunioihin, järjestyksestä huolehtiviin alamaisiisi ja erilaisten uskonnollisten ja ideologisten ryhmien edustajiin.

Kirsikkana kakun päällä pääset tekemään mielenkiintoisia valintoja, mitä voit tehdä aluksen, sen miehistön ja asukkaiden päiden menoksi. Tämä täydentää Rogue Traderia todella kiitettävästi, ja suosittelen lämpimästi lisäosan hankkimista kun mietit tuotteen kokemista. Alle 18 eurolla se on helposti hintansa väärti.

Alukseesi mahtuu myös raiteet ja pari junaa. Käy vaikka alimmilla tasoilla katsomassa!

Myös uudet arkkityypit ovat iso plussa, koska erilaiset tavat hahmojen rakentamiselle olivat ennen tätä melko rajalliset. En panisi pahakseni, vaikka hahmoluokkia tulisi vieläkin pari lisää. Owlcat on kuulemma työstämässä vielä ainakin yhtä lisäosaa, mutta tällä hetkellä tietoa sen sisällöstä tai julkaisuajankohdasta ei vielä ole.

Annan sekä Rogue Traderille että Void Shadowsille lämpimän suosituksen. Toki pakettiin kuuluu yhä joitain teknisiä pikkupulmia sekä puolia, mistä en niin välitä. Esimerkiksi avaruustaistelu-minipelit sopivat tarinaan, mutta tuntuvat pelatessa turhauttavilta. Mutta hyvien ja huonojen puolten vaakakupissa nämä jutut painavat todella vähän. Kaiken kaikkiaan Rogue Trader toimii oikein hyvin, ja on ehdottomasti kokemisen arvoinen niin klassisten ropellusten kuin myös Warhammerin ystäville.