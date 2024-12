Kepeä sinivalkoinen tasoloikka

Smurffit ne vaan jaksavat porskuttaa. Fränkkäriä heräteltiin uudelleen henkiin vuonna 2021 The Smurfs: Mission Vileaf -pelin muodossa (lue arvostelu tästä). Se ansaitsi arvosanan neljä tähteä viidestä eikä onnistunut suututtamaan kuin vain kerran. Sinisen ryhmän tasoloikkailua jatkaa vastikään julkaistu The Smurfs: Dreams, joka ei tee rohkeita suunnanmuutoksia, vaan pysyttelee tutussa ja turvallisessa toiminnassa. Se käy vallan mainiosti, sillä hyvät tasoloikat ovat nykyään kiven alla.

The Smurfs: Dreams vie sinivalkoiseen unimaailmaan, jossa smurffikylän asukkaat ovat vaipuneet syvään horrokseen. Uneksivat pikkutyypit kuorsaavat niin kovaa, että uni on selkeästi tullut tarpeeseen. Kaverukset saa hereille vain tunkeutumalla kylän asukkien uniin ja päihittämällä lopussa odottavat painajaiset.

Painajainen tarkoittaa tässä esimerkiksi ilkeää Suursyömäriä, jonka ampumia keittiövälineitä pitää väistellä ja viskoa takaisin ahmatin kitaan. Pomotaistelut ovat hauskoja ja kekseliäitä, vaikka kovin haastaviksi niitä ei voi kuvailla. Niissä on kuitenkin yhdistetty luovasti tasohyppely ja kevyehköt aivopähkinät.

Iisisti sisään

Oikeastaan kokonaisuutena The Smurfs: Dreams on suhteellisen helppo. Se antaa loputtoman määrän elämiä, ja jos satut kuolemaan, päädyt vain takaisin tarkastuspisteelle. Viholliset on myös helppo kukistaa: hyppää päälle tai jätä huomiotta. Smurffien seikkailua voisi siis kuvailla hyvin leppoisaksi meiningiksi, joka sopii melkein kaikenikäisille pelaajille.

Tekeminen on ylipäätään rentoa, ja maailmoissa viihtyy mielellään, sillä ne ovat mukavan värikkäitä ja yksityiskohtaisia. Unimaailmojen teemat vaihtelevat kokin keitoksista kevyempiin teemoihin, mikä tekee hyppelystä mielenkiintoista. Äänimaailma on hyvin smurffimaista, mutta tässä versiossa dialogi on päätetty jättää lähes kokonaan pois. Tarina on lisäksi todella kevyt, eikä sillä tunnu olevan suurta painoarvoa muuhun toimintaan.

Smurffien seikkailuun voi kutsua mukaan myös kaverin. Nyt kakkospelaaja ei ole pelkästään hyödytön robotti, vaan aidosti mukana touhussa. Ohjaimet voi siis huoletta ojentaa molemmille perheen lapsille. Tai vaihtoehtoisesti voi itse napata toisen ohjaimen ja huhuilla muksu isin tai äipän kanssa sohvalle.

Ei kauheasti extraa

Toimintaan ei ole tuotu mukaan juurikaan mitään ylimääräistä. Kentiltä voi kerätä seikkailun ohessa marjoja, jotka toimivat valuuttana Smurffit-kaupassa. Marjoilla ostetaan uusia pukuja, jotka ilahduttavat lähinnä kovimpia faneja. Kosmeettiset päivitykset eivät oikein motivoi keräämään marjoja matkan aikana ,ja seikkailu menee helposti pelkäksi lineaariseksi suorittamiseksi.

Suorittaminen tekee myös kenttien läpäisystä nopeaa touhua. Niiden pituus vaihtelee puolesta tunnista tuntiin pomotaistelut mukaan lukien. Pelin perusidea on hauskan omaperäinen, ja Smurffien herättely on loistava Inception-tason oivallus.

The Smurfs: Dreams on viihdyttävä ja nätinnäköinen tasohyppely, joka sopii erityisesti lapsille tai perheille. Vaikka se ei tarjoa suurta haastetta tai syvällistä tarinaa, sen värikäs maailma ja kekseliäät pomotaistelut tekevät siitä kokemuksen, joka ilahduttaa kaikenikäisiä pelaajia.