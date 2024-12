Tanssin galmangavottia, syleilin sisäistä pimeyttäni ja niitin kuolleiden sieluja, paras päivä ikinä!

Ihanan synkkää! Hihkaisi sims-hahmonsa mustanpuhuvaan mekkoon pukenut arvostelija, samalla kun hän sukelsi Ajasta ikuisuuteen -laajennuksen pariin.

The Sims 4:n tunnuslause on Play with Life eli leiki elämällä. Tällä kertaa kuitenkin käännetään asetelma nurin kurin ja ylösalaisin, ja tarkoituksena onkin ryhtyä karmaisevaan leikkiin kuoleman kanssa. Pelisarjan historian makaaberein lisäri on myös yksi parhaista, sillä se lisää pelaamiseen aivan uuden ulottuvuuden: kuoleman jälkeisen elämän.

Koska hahmon luominen ja muokkaaminen on omasta mielestäni se paras juttu, aloitetaan sillä. Hahmonluontityökalu on saanut paljon erilaisia hiustyylejä sun muita koristeita, joiden avulla saa tehtyä oman goottisiminsä. Mukana on muun muassa kauniita kaksivärisiä hiustyylejä, vahvoja silmämeikkejä ja tietysti kasoittain vaatteita, IHANIA vaatteita! Kehittäjät ovat onnistuneet vaatteiden ja asusteiden suunnittelussa aivan täydellisesti. Pukuhuone pursuaa ehkä vähän aikuisempaan makuun sopivia goottimaisia mekkoja, koruja, hattuja, yläosia ja vaikka mitä. Toki tästä runsaudesta syntyy yksi positiivinen ongelma: suuri osa peliajastani kului asujen suunnitteluun ja vaatekertojen vaihtamiseen monta kertaa päivässä.

Ulkomuodon lisäksi simin persoonallisuus on saanut uusia valopilkkuja. Uusia piirteitä on kolme, joista makaaberi on eniten mieleeni. Makaaberit simit noudattavatkin yksinkertaista elämänohjetta: syleile sisäistä pimeyttäsi! Oma simini, Vanessa Corvus, ottikin ilon irti kaikesta ihanasta alakuloisuudesta. Juhlissa hän levitti synkkyyttä ympärilleen, teki makaabereja huomautuksia ja oli muuten vaan hurmiossa elämän synkistä iloista! Ja jos kaiuttimista raikui oikeanlainen musiikki, saattoi Vanessa ryhtyä tanssimaan erästä tanssia, joka on monelle tuttu mustiin puketuvasta viikonpäivästä kertovasta TV-sarjasta. Täydellistä!

Hyvä vai paha kummitus?

Kummitukset ovat olleet osa The Sims 4 -peruspeliä jo sen julkaisusta saakka, mutta nyt niillä pääsee pelaamaan ihan kunnolla. Ilmaisen päivityksen myötä pelaajat pääsevät itse luomaan kummituksen tai muuttamaan pelihahmon semmoiseksi kuoleman sattuessa. Epäelämä haamuna on kutakuinkin samanlaista kuin elävänä siminä, mutta tietysti kummituksena haahuilemisessa on puolensa. Kuolleet simit voivat halutessaan kiusata elävien kirjoihin kuuluvia pelottelemalla heitä. Mikäs sen hauskempaa kuin ottaa haltuunsa huonekaluja, ja säikäytellä rakkaita perheenjäseniä. Eläviä ei tietenkään ole pakko kiusata, vaan heidän kanssaan voi myös yrittää tulla toimeen.

Uudelleensyntyminen kummituksena kuoleman jälkeen saa aikaan sen tunteen, ettei kuolemaa pelissä tarvitse pelätä. Jos sattuu käymään köpelösti, voi simin elämää jatkaa oikeastaan siihen mihin se jäikin.

Rakentelu tai kodin sisustaminen eivät koskaan ole olleet se minun juttuni The Sims -peleissä, mutta Ajasta ikuisuuteen -paketissa tulee niin hienoja huonekaluja, että yllättäen käytin aikaani kodin sisustamiseen. Saatavilla on esimerkiksi korpin kuvilla koristeltu tapetti, näyttäviä sisustustauluja sekä tyylikkäitä kaapistoja kymmenissä mustan eri sävyissä. Tarjolla on myös hautakiviä ja huonekaluja, joita käyttämällä simit voivat järjestää unelmiensa hautajaiset.

Murheen alhosta Kuiskausten kuruun

Lisärin mukana tulee tuttuun tapaan uusi asuinalue, joka on tällä kertaa nimeltään Korppikangas. Synkähkö, usvan osittain peittämä alue on jaettu kolmeen eri naapurustoon: haamujen asuttamaan Murheen alhoon, maaseutumaiseen Kuiskausten kuruun sekä Moppi-vuoden perustamaan Naakkalan kylään. Korppikankaasta tuli saman tien suosikkiasuinalueeni koko pelissä, sillä täydellisesti lisärin tunnelmaan sopivalta alueelta löytyy muun muassa hautausmaa, autiotalo sekä vanhoja raunioita. Sisäinen goottini murahteli iloisesti joka kerta kun tutkin uusia alueita: nähtävää ja koettavaa piisaa pitkäksi aikaa ikuisen halloweenin maassa Korppikankaalla.

Sielunmatka on yksi lisärin uusista ominaisuuksista. Sen avulla pelaaja pystyy luomaan merkityksellisiä tarinoita pelihahmolleen. Sielunmatkan saa kätevästi käynnistettyä luomalla simille veivilistan, johon kirjataan ylös muutamia tavoitteita. Näitä tavoitteita pystyy sitten suorittamaan elämän aikana ja ansaitsemaan samalla palkintopisteitä. Jos simi sattuu heittämään lusikan nurkkaan ennen kuin lista on valmis, tulee veivilistasta keskeneräisten asioiden lista. Veivilistan tavoitteita voivat olla muun muassa ”Haluan tutkia avaruuden viimeisimmät kolkat” tai ”Haluan tehdä törkyjuttuja roskiksessa.” Tavoittelemisen arvoisia asioita siis.

Erilaisia tapahtumia ja festivaaleja on mukana myös muutamia. Esimerkiksi Murheen alhossa järjestettävän Ohentuneen verhon festivaalin aikana on mahdollista tavata itse Viikatemies tai selvittää, mitä tarot-kortit lupaavat tulevaisuudelle. Festivaalit ovat tietysti teeman mukaisia ja muutenkin hauskoja, mutten valitettavasti ehtinyt nauttimaan festareista kovinkaan paljoa, sillä olin liian kiireinen uudessa työssäni Viikatemiehen apulaisena.

Työn iloa!

Kaksi uutta ammattia ovat hautausurakoitsija sekä viikatesim. Näistä jälkimmäinen on ihan täyspäiväinen homma, johon myös pelaaja pääsee osallistumaan. Itse en ole The Sims -peleissä oikeastaan koskaan jaksanut panostaa työuraan, koska rahaa saa niin helposti koodeja käyttäen. Viikatesim-ammatti on yksinkertaisesti niin hauskaa, että ensimmäistä kertaa ikinä simini käy kokopäiväisesti töissä!

Työpäivä alkaa yleensä hulppeasta kartanossa, jossa sijaitsee viikatesimien päämaja. Täältä etsitään itselleen toimeksianto, ja sopivan homman löydyttyä sukelletaan kimaltelevan lähteen läpi kohti työn suorittamispaikkaa. Useimmiten paikalla lojuu ruumis tai useampia, ja viikatesimin tarkoituksena on selvittää miten maassa röhnöttävä kalmankankea lötjäke siirtyi vehreämmille metsästysmaille. Kun kuolinsyy on saatu selville ja sielu niitetty, voi paikalla suorittaa muitakin hommia, kuten lohduttaa sukulaisia. Kun päivä on pulkassa, palataan toimistolle.

Yleensä kuolinsyyt ovat aivan sekopäisiä. Kerran Vanessa saapui komediaklubille tutkimaan useita kuolemia. Noh, massakuolemien takana oli koomikon liian hauska esitys, jonka vuoksi tapahtumaan osallistuvat vieraat kuolivat nauruun. Aluksi työpäivät tuntuvat uudelta ja karmaisevalla tavalla innostavilta. Kun uutuudenkarheus hioutuu pikkuhiljaa pois, alkaa homma tietysti tuntumaan himppasen itseään toistavalta. Tästä huolimatta sielujen niittäminen mustaan kaapuun pukeutuneena on mitä parasta ajanvietettä.

Työpäivien lomassa on myös hyvin aikaa pienille lemmenleikeille. Viikatesimien päämajan käytävillä saattaa nimittäin törmätä itse Viikatemieheen. Tämän komean ilmestyksen kanssa on mahdollista hieroa vähän lähempää tuttavuutta, eli pelehtiä! Ei muuta kuin hiukset kuntoon, parhaat päälle ja Kuoleman kanssa flirttailemaan!

Vaikka kuolema ei oikeastaan ole niin kovin hauska asia, on se Ajasta ikuisuuteen -laajennuksessa saatu tuntumaan siltä. Sisältöä on runsaasti ja kaikki osa-alueet tuntuvat onnistuneilta: pitkästä aikaa The Simsin pelaaminen tuntuu nautinnolliselta eikä pakkopullalta. Tietysti, jos elämän synkempi puoli aiheuttaa nenän nyrpistystä, ei tämä lisäri silloin tarjoa oikeastaan mitään nautinnon aiheita.

Mutta minun sisäistä ja ulkoistakin synkistelijääni The Sims 4 Ajasta ikuisuuteen -laajennus kutitteli juuri oikeista paikoista.