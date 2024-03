Kielimuuri tekee etsivän hommat hankalaksi

Inspector Schmidt – A Bavarian tale on saksalaisen Active Fungus Studiosin kehittämä indie-etsiväroolipeli, joka pohjautuu vahvasti dialogiin. Ja siinä se ongelma Saksan ulkopuolella sitten piileekin.

Vuosi on 1866. Lääketieteen opiskelija Valentin Schmidt matkustaa Wolpertshofenin kylään, mutta perillä odottaakin murhamysteeri. Pelaajan täytyy käyttää kehittämiään kykyjä etsiäkseen johtolankoja ja jututtaakseen paikallisia, jotta murhat saadaan loppumaan.

Teos ilmestyi jo vuonna 2023, mutta käännettiin alkuvuodesta Unreal Engine 5:lle. Näin ollen arvostelukoodeja alettiin jakamaan uusiksi ja kaiketi vähän laajemmin. Grafiikat ovatkin oikein nättejä, varsinkin rakennukset näyttävät todella hienoilta. Metsän männytkin näyttävät kumman realistisilta ihmishahmoihin verrattuna. Teos on värikäs ja lupsakka, hyvin tehty musiikki lisää leppoista, mutta arvoituksellista tunnelmaa. Ikävä kyllä englanninkielinen käännös ontuu todella pahasti, mikä tekee vihjeiden löytämisestä raastavan vaikeaa.

Maisemat ja miljöö saavat pisteitä.

Päällimmäisenä mielen valtaa turhautumisen tunne

Dialogi on toki tehty alunperin saksaksi ja englanninkielinen käännös lisätty jälkikäteen. Olen melkoisen varma, että samat saksalaiset ääninäyttelijät tekivät myös englanninkielisen version. Pelinkehittäjät olivat mitä ilmeisimmin niin ylpeitä Bavarian aksentistaan, että lisäsivät sitä myös englanninkieliseen versioon. Lopputuloksena on saksalaisia ääninäyttelemässä englanniksi todella korostetulla saksalaisella aksentilla. Puhe on paikoin sellaista mongerrusta, ettei siitä tahdo saada selvää lainkaan. Ja kun löysin Wolpertshofenista NPC:n, joka oikeasti puhui sujuvaa englantia, se tuntui niin huomattavalta erolta, että rankkasin hepun heti listallani pääepäillyksi.

Teoksessa on toki englanninkieliset tekstitykset, ja ne auttavat jonkin verran. Mutta niissäkin on paikoin kirjoitusvirheitä ja jotkut saksalaiset puhetavat on käännetty englanniksi suoraan. Tämä johtaa sanayhdistelmiin, missä ei ole tilanteeseen nähden mitään tolkkua.

Esimerkki dialogista. Meidän piti vain keilata, en ymmärrä miksi haluaisin "pitää hänet" tai millä tavalla. Vakavammassa asiayhteydessä tällaiset tekstipierut hämmentävät ja raivostuttavat hillittömästi.

Älkää käsittäkö väärin, ei tämä ihan täyttä siansaksaa ole. Pelaaja ymmärtää kyllä pääpiirteittäin mistä puhutaan, eikä asia olisi ongelma jossain toisen genren pelissä. Mutta dialogiin kosolti painottuvassa etsivätarinassa, missä pitäisi juurikin löytää ne pienet yksityiskohdat ja vihjeet ihmisten puheesta, tämä on todella ikävä juttu. Porukan kanssa poriseminen turhauttaa valtavasti, enkä osannut nauttia pelistä oikein ollenkaan. Melkein jokaisen hahmon kohdalla teki mieli äristä näytölle ”Mitä tuo repliikki tarkoitti? Mitä tämä minun vastausvaihtoehtoni tarkoittaa? Voitaisiinko kommunikoida vaikka piirtämällä?”

Voit kehittää salapoliisikykyjäsi haluamallasi tavalla.

Lupaaviakin ominaisuuksia löytyy

Jossain tuolla kielimuurin toisella puolella on varmasti oikein viihdyttävä etsiväropellus. Miljöö ja aikakausi ovat mahtava alusta salapoliisitarinalle. Käyttäjä kehittää Schmidtin etsivätaitoja haluamallaan tavalla, luoden uusia vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Voit harjoittaa esimerkiksi empatiaa ja karismaa, jolloin voit helpommin luoda hyviä suhteita kylän ihmisiin ja sitä kautta saada lisää infoa. Tai voit harjoittaa kykyäsi nähdä pienempiä yksityiskohtia maastosta tai ihmisten eleistä. Noin kymmentuntisessa tarinassa on kehittäjien mukaan 11 erilaista loppua, ja se kuulostaa oikein jännittävältä.

Schmidtin seikkailu on piakkoin saamassa jatko-osan, A Coastal Tale: The Ebbing. Toivoa sopii, että Active Fungus saa kerättyä rahaa kokoon parempien englanninkielisten näyttelijöiden hankkimiseksi tai paremman käännöksen tekemiseksi. Muuten menestys kotimaan ulkopuolella jäänee vähäiseksi.