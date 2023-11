Koukuttava, mutta päämäärätön muotisimulaatio tuo mieleen lapsuuden pukeutumisleikit

Muistatko vielä lapsuuden Barbie-leikit? Niin minäkin! Nukeille puettiin tyylikkäät vaatteet, laitettiin hiukset nätisti ja piirrettiin tussilla mitä ihanimmat silmämeikit. Nykyisin nuo leikit ovat jo taakse jäänyttä aikaa, mutta onneksi muotisimulaatio Fashion Dreamer tarjoaa työkalut kyseisiin leikkeihin – animetyylisessä virtuaalimaailmassa.

Pastellinsävyinen unelma Fashion Dreamer on henkinen jälkeläinen Nintendon konsoleilla nähdylle Style Boutique -pelisarjalle. Eroavaisuuksia pelien välillä on kuitenkin runsaasti, vaikka molempien teoksien takaa löytyy sama kehittäjä, syn Sophia.

Pointti puuttuu

Peli, tai oikeastaan sosiaalinen muotikokemus, sijoittuu virtuaalisiin Cocoon-maailmoihin, joita voi verrata todellisen maailman sosiaaliseen mediaan. Tarkoituksena on luoda oma avatar, suunnitella asukokonaisuuksia itselle, NPC-hahmoille sekä muille pelaajille. Mitään ultimaattista lopputulemaa pelistä ei löydy, vaan tavoitteena on kerätä valuuttana toimivia pisteitä sekä tykkäyksiä toisilta pelaajilta.

Päämäärättömyys ja varsinaisen juonen puute ovatkin Fashion Dreamerin suurin ongelma. Eihän juoni Style Boutique -peleissäkään mikään kummoinen ollut, mutta ainakaan minulle ihan vaan pisteiden ja tykkäyksien kerääminen ei ole riittävä päämäärä – varsinkaan, kun niillä tykkäyksillä ei periaatteessa tee muuta kuin boostaa omaa egoaan, aivan kuten sosialisessa mediassa on tapana.

Oman pelihahmonsa ulkonäköä pystyy muokkamaan ihan kiitettävästi, mutta yksi puute ilmenee. Tarjolla on esimerkiksi kymmeniä hiustyylejä, erimuotoisia silmiä sekä huulia, joista valita mieleisensä. Värivaihtoehtoja on monia, aina valkoisesta kirkkaan pinkkiin. Näiden ominaisuuksien avulla avataristaan voi tehdä söpön, kauniin tai ihanan – rumaa hahmoa on melkeinpä mahdotonta tehdä.

Räikein puute on erilaisten vartalotyyppien puuttuminen, sillä ainut valittavissa oleva tyyppi on kovin hentorakenteinen. Lukuisista muokkausvaihtoehdoista huolimatta kaikki hahmot näyttävät toistensa kopioilta: avatarin saa tehtyä joko maskuliiniseksi tai feminiiniseksi, pitkäksi tai lyhyeksi. Olisin toivonut mukaan myös hieman erimuotoisia vartaloita tuomaan monimuotoisuutta. Toki valikoima selittynee pelin alkuperämaalla, sillä japanilaisessa popkulttuurissa harvemmin näkee laajaa vartalotyyppien kirjoa.

Olisipa oma vaatekaappini näin täynnä ihania vaatteita

Aluksi pelaajan vaatehuone on tyhjää täynnä, mutta onneksi uusien asusteiden kerääminen hoituu näppärästi. Kun Cocoonien värikkäillä kaduilla tulee vastaan tyylikkäästi pukeutunut fashionista, niin hänen päällään olevan asukokonaisuuden saa omaan käyttöönsä niinkin yksinkertaisesti kuin tykkäämällä siitä. Pukimien haaliminen on ihanan helppoa, ja jo heti pelin alkupuolella saa käyttöönsä oikeasti näyttäviä vaatekertoja.

Kun vaatehuoneessa on tarpeeksi tavaraa, on aika pukea NPC-hahmoja tai verkkopelimoodissa pelatessa toisten pelaajien hahmoja. Avatarit ilmoittavat pelaajalle vaatimuksensa, esimerkiksi lempivärinsä, minkä vaatekappaleen he haluaisivat tai millainen tyyli on lähellä heidän sydäntään. Jos onnistuu täyttämään kaikki vaatimukset, ansaitsee pelaaja kasoittain pisteitä.

Periaatteessa vaatekerran ulkonäöllä ei ole väliä. Värit voivat olla keskenään täysin yhteensopimattomat ja asu voi näyttää aivan hirvittävältä, mutta kunhan vastapuolen vaatimukset täyttyvät ropisee valuuttaa kuin plussa-pisteitä konsanaan. Plop plop.

Tietysti jossain vaiheessa todellinen ihminen puetun avatarin takana näkee myös hänelle suunnitellun asun, ja lisäpisteitä ansaitaan jos myös hän pitää vaatteista.

Ihanata, kaunista!

Super ihkuja vaatteita ja asusteita on tarjolla yli 1400 kappaletta. Koska näistä jokaisen väritystä voi muokata mieleisekseen, on määrä oikeasti monikertainen. Saatavilla on ihan jokapäiväisiä perusvaatteita kuten nahkatakkeja, farkkuja, paitapuseroita, jakkuja, sekä hameita. Mukana on myös paljon vähän erikoisempia vaatteita, kuten näyttäviä gothic lolita -tyyppisiä mekkoja. Tyylejä on tarjolla lukuisia – vain mielikuvitus on rajana. Kaikki vaatteet voi yhdistellä sadoilla eri tavoilla, joten kaikki saavat varmasti tehtyä silmää miellyttäviä asukokonaisuuksia.

Kaikki vaatteet on jaettu A- tai B-kategorioihin. Feminiiniset hahmot voivat pukeutua A-luokan vaatteisiin, kun taas maskuliiniset hahmot käyttävät B-tyypin asuja. Osa vaatteista on merkitty kirjainten yhdistelmällä, ja tällöin molemmat vartalotyypit voivat käyttää niitä. Keinotekoinen jaottelu luo turhia rajoituksia vaatteiden käyttöön, sillä ei nykyaikana tarvitsisi jakaa vaatteita sukupuolen perusteella.

Pelaaja pääsee myös itse suunnittelemaan vaatteita, ainakin periaatteessa. Palkkioksi saatavien muotiavainten avulla pystyy avaamaan uusia vaatteita, joita pääsee muokkamaan Item Creator -työkalun kautta. Harmillisesti ainoastaan vaatteiden väritystä pääsee vaihtamaan, ei muuta. Onneksi eri värisävyjä on tarjolla lukuisia ja käytössä on myös väripyörä, jonka avulla voi luoda haluamansa väri.

Tykkäsin kovasti, mutta...

Koukuttava, mutta päämäärätön muotisimulaatio Fashion Dreamer on kaksijakoinen tapaus. Ensinnäkin vaatteiden valikoima on aivan mahtava. Asukokonaisuuksien suunnittelu ja pukeminen toisten pelaajien avatareille on hurjan viihdyttävää. Päämääränä pelkkä pisteiden keräys ei kuitenkaan jaksa kiinnostaa muutamaa viikkoa pidempään.

Alkuinnostuksen laannuttua uskon pelille käyvän samalla tavalla kuin Animal Crossingille muutama vuosi sitten: vierailen maailmassa pikaisesti päivittäin, kurkkaan onko mitään uutta tapahtunut ja loggaan pois.