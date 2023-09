Näin kaikki vanhat videopelit pitäisi dokumentoida

The Making of Karateka on ensimmäinen julkaisu Digital Eclipsen Gold Master Series -tuoteperheessä, jossa esitellään historiallisia videopelejä ja niiden luomisprosesseja. Teos toimiikin erinomaisena keinona perehtyä yhteen 1980-luvun klassikoista.

Mikä ihmeen Karateka?

The Making of Karateka ei ole suoranaisesti videopeli, vaan interaktiivinen dokumentti, joka esittelee Jordan Mechnerin pelien niin ideoita, prototyyppejä kuin myös lopullisia versioita. Mechner tunnetaan parhaiten Prince of Persian luojana, mutta sitä ennen hän mullisti videopelien tarinankerronnan karaten ympärille rakentuvalla taistelu- ja seikkailupelillä, Karatekalla. 80-luvun alussa pelit olivat pääasiassa Asteroidsin tyylistä suorittamista ilman juonikaarta. Pelit päättyivät Game over -ruutuun ennen uutta yritystä. Yliopistoelämää viettänyt Mechner päätyi luomaan elokuvamaisia elementtejä, realistisia animaatioita ja musiikkia sisältävän taistelupelin, joka muokkasi käsitystämme videopelien mahdollisuuksista. Pelillä oli selkeä alku ja loppu lopputeksteineen.

Dokumentit mielletään helposti tylsiksi, mutta The Making of Karateka esittelee luomisprosessin ihailtavan tarkkaan äärimmäisen viihdyttävällä tavalla. Viiteen eri kappaleeseen jaettu kokonaisuus keskittyy eri kategorioihin, aina ajasta ennen Karatekaa potentiaaliseen jatko-osaan. Paketti koostuu videoista, erilaisista suunnitteludokumenteista ja konseptikuvista pelattaviin prototyyppeihin sekä toki itse lopulliseen tuotteeseen. Interaktio pelaajan ja historian välillä tempaisee mukaansa: näin dokumentit pitäisi aina tehdä. Digital Eclipse on lisäksi luonut parista pelistä modernin version nautittavaksi ja lisännyt alkuperäisiin versioihin muun muassa tallennuksen. Ajan hengen mukaisesti Karateka on äärimmäisen haastava, joten lisäykset tulevat tarpeeseen.

Selkeät rajat apuna

Haastateltavana on Jordanin lisäksi hänen isänsä, Francis Mechner, jonka panos lopulliseen tuotteeseen oli merkittävä. Yhdessä kaksikko muistelee kehityksen eri vaiheita, toimihan Francis päähahmon hahmomallina sekä oli vastuussa pelin ikonisista musiikeista. Apple II -kone ei pystynyt samanaikaisesti piirtämään grafiikkaa ja soittamaan eri taajuudella toistettuja piip-ääniä, joten asia kierrettiin soittamalla lyhyitä musiikkeja vain hetkissä, joissa ei ollut liikettä. Ylipäätänsä Karateka on oiva esimerkki kekseliäistä suunnitteluratkaisuista, joiden taustalla on selkeät rajoitteet. Mechner otti kaiken irti rajallisesta alustasta, eikä myöhemmin julkaistut useat käännökset tavoittaneet alkuperäisen taikaa.

Digital Eclipse on kerännyt kunnioitettavan määrän arkistomateriaalia dokumenttiin. Varsinkin kirjepostilla lähetetyt viestit herättävät vahvaa nostalgian tunnetta. Mechner kävi pitkiä keskusteluja julkaisijan kanssa projektin eri vaiheista ja tavoitteista. Saipa hän julkaisun jälkeen fanipostiakin eräältä John Romeroltakin, joka päätyi tekemään legendaarisia pelejä id Softwarelle. Karatekalla oli valtava vaikutus pelien kehitykseen, sillä se avasi monien silmät videopelien mahdollisuuksista: elokuvilta lainaavia tarinallisia teoksia ei ollut vain uskallettu edes yrittää.

Mahtava kokonaisuus

The Making of Karateka on inspiroiva ja informatiivinen tietopaketti yhdestä 1980-luvun tärkeimmästä videopelistä. Se käy läpi koko suunnitteluprojektin interaktiivisena teoksena, joka viihdyttää yhtä paljon kuin opettaa. Mukana on myös monia pelattavia versioita niin Mechnerin aiemmista projekteista kuin myös itse Karatekasta. Toivottavasti Digital Eclipse jatkaa Gold Master Series -sarjaansa yhtä mielenkiintoisella ja avoimella otteella jatkossakin, sillä videopelit ansaitsevat juuri tämänlaisia historiikkeja.