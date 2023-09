Hei, me aikamatkataan! PlayStation-ikonien PC-versio hipoo täydellisyyttä

On sääli, että Ratchet & Clank: Rift Apartin PC-versio julkaistiin näin hissukseen ja tähän väliin, jossa jättimäisiä nimikkeitä on riesaksi asti. Kyseessä on nimittäin yksi kaikkien aikojen parhaista tasohyppelypeleistä, joka ansaitsisi vähintään yhtä suuren fanfaarin kuin eräs viiksikäs putkimies.

Aika matka

Ratchet & Clank -sarja on yksi PlayStationin merkittäviä ikoneita, joka syntyi ihastuttavan Spyro the Dragonin vanavedessä. Mekaanisesti lahjakas kaksikko on tähän mennessä tutkinut aikaa ja avaruutta 16 pelin verran, joista valtaosa on vähintäänkin ollut hyviä. Parhaimmat niistä ovat lajityyppinsä huippua.

Juoni on aina ollut yksinkertainen, mutta toimiva. Kaksikko ajautuu keskelle yhtä sun toista maailmanvalloitusta, jossa yleensä taustalla häärii megalomaaninen wannabe-diktaattori. Yhdistämällä voimansa ja kehittämällä toinen toistaan älyttömämpiä aseita, kaksikko kiertää ympäri maailmankaikkeutta laittamassa asiat järjestykseen.

Näin myös uusimmassa osassa, joka on jatko-osa yli 10 vuotta sitten julkaistulle Into the Nexukselle. Tarina alkaa, kun Ratchet ja Clank pääsevät viimein nauttimaan saavutustensa antimista. Valtavat pippalot heidän kunniaksi kuitenkin keskeytyvät, kun valtava armada hirviöitä eri ulottuvuuksista hyökkää heidän kimppuunsa.

Taistelun keskellä kaksikko ajautuu erilleen ajan ja fysiikan tuolle puolen. Alkaa suuri seikkailu saattaa ystävykset takaisin yhteen ja pelastaa universumi siinä samalla.

Matkan aikana opitaan myös omasta arvosta, yhteisen hyvän tärkeydestä ja siitä, mikä tekee lyhyestäkin elämästä tärkeän.

Visuaalista ilotulitusta

Ihastuttavaa tarinaa tukee häikäisevän kaunis visuaalinen ilme, joka ällistyttää kerta toisensa jälkeen. Näyttävä kokonaisuus teki jo vaikutuksen PlayStation 5 -julkaisussa, jolloin se oli helposti yksi kauneimpia pelejä, mitä oli julkaistu.

Muutamaa vuotta myöhemmin tilanne on yhä sama. Ratchet & Clank: Rift Apart on teknisesti yksi vaikuttavimpia taidonnäytteitä, mitä on nähty vuosikausiin. Maisemat ovat kuvankauniita, animaatiot kelpaisivat kokoillan elokuvaan, eikä missään vaiheessa näe saumoja välivideon ja pelikuvan välillä.

Alkuperäisen julkaisun yhteydessä Ratchet & Clank: Rift Apartia mainostettiin vahvasti yhteydessä PlayStation 5:n nopeiden latausaikojen messiaana. Mikään muu ei voisi kilpailla uuden teknologian kanssa, joka antoi mahdollisuudet vaihtaa kenttiä lennosta vailla minkäänlaisia latausaikoja.

Nyt PC-julkaisu osoittaa, että mainospuhe oli toki sitä, mitä mainospuheelta odottaakin. Puolitotuus, joka vain osittain kertoo kaiken. Latausajat jopa hitaammalla SSD-levyllä ovat täysin toimivia, eivätkä hidastukset osu silmään missään kohtaa. Testauksessa käytin vertailukohteena Samsungin EVO SSD-levyä, joka oli täysin vertailukelpoinen Sonyn konsolin kanssa.

Ongelmat kuitenkin nostavat rumaa päätään heti, kun peliä yrittää kokeilla vanhemman raudan kanssa. Jopa vanhempi Seagaten SSD/hybridikovalevy takkuili pahemman kerran vaativimpien kohtausten kanssa. Heti pelin alussa käynnistyvä aikahyppely oli suorastaan tuskallista katsottavaa. Jokainen siirtymä aiheutti nykimistä ja pitkää odottelua.

Mikäli seikkailusta haluaa kaiken irti, eikä koneesta vielä löydy SSD-levyä, on nyt viimein syytä päivittää osat nykypäivään.

Viiden tähden seikkailu koko perheelle

Teknisten saavutusten ohella Ratchet & Clank: Rift Apart on yhä se maanmainio peli, jota KonsoliFIN juhli muutama vuosi takaperin. Samat kehut pätevät yhä: Rivetin hahmo on edelleen mahtava lisä sarjaan, ääninäyttely on erinomaista, eikä toiminnan ja tasohyppelyn sekoitus ole ollut näin sulavaa muualla miesmuistiin.

PC:llä ei päästä nauttimaan PlayStation 5:n muutamista erikoisuuksista, kuten ohjaimen lisukkeista, mutta näitä ei jäänyt kaipaamaan. Kaikki muu olennainen on siirretty täysmittaisesti.

Mikäli Ratchet & Clank -sarja ei ole tuttu entuudestaan konsoleilta, Rift Apart on mitä parhain mahdollinen tapa tutustua ikoniseen kaksikkoon. Se edustaa pitkäaikaista pelisarjaa parhaimmillaan niin pelattavuudeltaan kuin tarinaltaan.

On mahtavaa, että Sony jatkaa aiempien yksinoikeuksien tuomista myös PC:lle. Olisi kuitenkin toivottavaa, että niille saataisiin yhtä rakastavaa huomiota kuin aikanaan konsolijulkaisun yhteydessä. Varsinkin nyt, kun suurien julkaisujen määrä on ihan valtava. Muuten on liian suuri riski, että yksi tämän sukupolven parhaista peleistä jää huomiotta.

Jos tasohyppelyt, seikkailu ja nokkela toiminta saa sydämen sykkimään, Ratchet & Clank: Rift Apart on luokassaan parasta, mitä rahalla saa tällä hetkellä.