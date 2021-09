Nerokas co-op seikkailu piristää koko genreä

Lajityyppiä on miltein mahdoton uudistaa, mutta parhaimmillaan sitä voi elävöittää niin väkevästi, että tulevilta kilpailijoilta odottaa vähintään samanlaista innovaatiota. Nintendo on vuosien varrella erityisesti kunnostautunut tällä saralla, jokaisen uuden Mario-pelin kirvottaessa nokkelia parannuksia tutuista mekaniikoista. Nyt samaan kastiin voidaan nostaa indie-kehittäjä Dietzribi, jonka uutuus Toodee and Topdee on briljantti esimerkki kekseliäisyyden voimasta.

Satumaassa tapahtuu

Tarina kertoo rauhallisesta universumista, jota hallitsevat suhteelliset luonnonlait maailmankaikkeudesta riippuen. Toodeen maailma on kaksiulotteinen; Topdeen isometrinen. Kumpikin näkee jotain mitä toinen ei, mutta samalla molemmat elävät puolitiessä kokonaisuudesta. Kun vallanhimoinen puolijumala päättää anastaa maailmankaikkeutta koossa pitävän puolipisteen, ajautuvat Toodeen ja Topdeen maailmat törmäyskurssille. Pian erikoinen parivaljakko joutuu matkustamaan sekoitettujen maailmojen halki yhdistämällä näkökulmansa selvitäkseen ovelista kentistä ja mielipuolisista pomotaisteluista.

Toodee and Topdee on yhtäaikaisesti helppo sekä vaikea arvosteltava. Helppo siksi, että siitä löytyy melkein ainoastaan kehuttavaa, mutta vaikea koska se on myös lyhyt ja ytimekäs kokonaisuus, josta ei myöskään voi jauhaa pitkälti. Reilut viisitoista euroa maksava kokonaisuus on kuitenkin indie-meren helmiä, joka erottuu joukosta edukseen sen pienimuotoisuuden vuoksi. Joskus simppeli on vain kaunista.

Näkökulmasta riippuen

Toodee and Topdee on lajityypiltään sekarotuinen yllätys. Tasoloikka on liian pelkistävä termi, eikä se myöskään ole puhdas pulmanratkonta. Seikkailua siinä on myös, mutta samalla luotihelvetille ominaisia rellestyksiä, joissa hermot ovat koetuksella. Kuolema korjaa myös useasti, joka tuo mieleen Super Meat Boy -tyyliset kärsivällisyyttä koettelevat toimintapelit. Ehkä lähin toimiva termi olisi kokeellinen peli, mikä sekin antaa kuvan taiteellisemmasta kokonaisuudesta kuin mistä oikeasti on kyse.

Puolet pelin kentistä koetaan kaksiulotteisina ja varsin perinteisinä tasoloikkina. Toinen puolisko taas on isometristä pulmanratkontaa, joka painottaa ihastuttavasti menneiden vuosikymmenten klassikoihin. Mutta harvassa ovat ne pelit, joissa nämä koetaan saumattomasti yhtäaikaa. Yhtä nappia painamalla Topdeen maailma kellahtaa kumoon ja Toodeen painovoima vie mennessään. Vain yhden hahmon kuvakulma elää vuorollaan, joten kuvakulman siirtely aiheuttaa totaalisen jäätymisen toiselle. Nokkelasti rakennetut kentät nojaavat molempia perspektiivejä vaativaan ajatteluun, joka saisi Christopher Nolanin pään pyörälle.

Kentät alkavat helposti ja pitkälti hyvin rennosti. Kevyt tempoinen musiikki ja värikas taide viestivät jopa astetta lapsellisemmasta pelistä kuin mistä on lopulta kyse. Ei aikaakaan, kun vaikeustaso kuitenkin lähtee kapuamaan armotonta vauhtia, ja viimeistään ensimmäisessä pomotaistelussa menee sormi suuhun ensimmäisen kerran. Uusia elementtejä ja temppuja opitaan matkan verralle kiitettävästi, mutta välillä niiden opasteet jäävät vauhdikkaan tahdin jalkoihin. Pelillä on niin kova kiire näyttää mitä kaikkea siihen on keksitty, että välillä jopa toivoo paluuta alkupään seesteisyyteen.

Esimerkillinen indie-julkaisu

Toodee and Topdee on valloittava esimerkki loistavan idean ja rohkean vision voimasta. Kahden palestiinalaisveljeksen tuottama seikkailu on juuri sellainen taidonnäyte, joka valaa uskoa pelialaan. Siinä missä virolainen mestariteos Disco Elysium näytti, että roolipeleillä voidaan vielä sanoa jotain uutta ja merkittävää, Dietzribi-veljesten helmi näyttää miten perinteistä loihditaan uutta. Varsinkin partnerin kanssa jaetulta ruudulta pelattuna Topdee and Toodee nousee samaan kärkikastiin Josef Faresin merkittävän It Takes Two:n kanssa, mikä omalla tavallaan muistuttaa yhteiselon tärkeydestä yhtä hienovaraisesti.

Vaikka kuvakulmia nyrjäyttävä seikkailu on nopeasti koluttu, eikä varsinaista uudelleenpeluuarvoa paketista löydy, Toodee and Topdee jää silti kummitelemaan mieleen iloisena muistona. Se on täydellinen käyntikortti uusilta lupauksilta, joille toivoo pitkää uraa ja menestystä.