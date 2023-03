Oivallinen ensikosketus videopeleihin perheen pienimmille, joskin vanhemmille lapsille auttamatta liian simppeli

Aika kulkee väistämättä eteenpäin. Lapset kasvavat, tekniikka kehittyy ja niin edelleen. Fiktiivisiin hahmoihin fysiikan lait eivät kuitenkaan yllä, sillä Pipsa Possun, Ryhmä Haun pentujen ja Pokémonin Ashin kaltaiset suosikit ovat ikinuoria.

Ympäri mennään, yhteen tullaan

Vajaa pari vuotta sitten arvostelin Ystäväni Pipsa Possu -teoksen, joka yllätti positiivisesti. Varsinkin laadukas lokalisaatio vakuutti, vaikka peli muuten olikin melko suoraviivainen ja lyhyt. Kahdessa vuodessa oma napero on ehtinyt kasvaa Minecraftia ja erilaisia tasoloikkia rakastavaksi eskarilaiseksi – innokkaaksi peliharrastajaksi. Vaikka Pipsa Possu: Seikkailujen maailma (englanniksi Peppa Pig: World Adventures) herätti alkuun innostusta, sen simppelit tehtävät ja kontrollit eivät kauaa jaksaneet kiinnostaa. Kannattaakin tiedostaa, että Pipsan kohderyhmä on selkeästi alle kouluikäiset, peliharrastusta aloittelevat lapset, sillä tarjolla on enemmänkin interaktiivinen jakso tuttua tv-sarjaa kuin täysiverinen peli.

Uutukaisessa iloinen ja opettavainen Possu-perhe suuntaa maailman eri kolkkiin. Samalla tavalla kuin edellisessäkin nimikkeessä, ohjattavana hahmona on Pipsan hyvä ystävä, jonka ulkonäön ja vaatetuksen pelaaja päättää. Tällä kertaa itselle luodaan myös oma perhe, ja ilahduttavasti valinnalle ei ole vedetty tarkkoja raameja. Vanhempia voi olla yksi tai kaksi, eikä sukupuolilla tai eläinroduilla ole väliä. Lisäksi talonsa saa suunnitella oman näköisekseen. Tämän jälkeen suunnataan Possujen kodin kautta kohti hulppeaa satamaa ja risteilylaivaa. Matkakohteita on eri puolelta maapalloa, ja jokaisessa puuhastellaan maalle tärkeitä askareita tai harrastuksia: Italiassa paistetaan pitsaa, Ranskassa vieraillaan Eiffel-tornilla ja Australiassa grillaillaan takamailla.

Turhankin simppeli

Ääninäyttely ja visuaalinen ilme vastaa edelleen tv:stä tuttua laatua. Käännöstyö on laadukasta kautta linjan, mukana on monia tuttuja ääniä ja musiikitkin tarjoavat kansainvälisiä versioita sarjan melodioista. On kuin ohjaisi hahmoaan elävässä piirretyssä. Eri valtioihin ja kulttuureihin tutustuminen sivistää huomaamattomasti leikin lomassa ja tarjoaa helpon tavan oppia tunnetuista suurkaupungeista ja nähtävyyksistä. Paikkakuntia on Possujen kotikaupungin lisäksi seitsemän, joten tekemistä riittää muutamaksi illaksi.

Harmittelin Ystäväni Pipsa Possun kohdalla, että välivideoita ja keskusteluja ei voi ohittaa tai pikakelata, mikä aiheutti ärsytystä samojen vuorosanojen kaikuessa kaiuttimista vahinkopainallusten takia. Tämä on onneksi korjattu. Muuten uudistuksia on todella maltillisesti. Edelleen kaikki tehtävät luottavat A-napin paineluun ja tatilla ohjaamiseen. Studio olisi voinut luottaa lasten kykyyn oppia ja ottaa hieman riskejä. Tehtävät eivät tarjoa edes nimellistä haastetta taikka oivaltamisen iloa. Jos maassa on jalkapallo, sitä potkaistaan A-napilla. Sama koskee myös muita aktiviteettejä maalaamisesta pyöräilyyn. Perheen pienimmät eivät asiasta todennäköisesti välitä, mutta kuusivuotias juniorini totesi homman olevan ”tylsää ja liian helppoa”.

Pieni on kaunista, mutta riittääkö se

Seikkailujen maailma tarjoaa hauskan, uskottavan Pipsa Possu -seikkailun, kunhan muistaa asettaa odotukset oikealle tasolle. Sarjalle uskollisesti animoitu ja ääninäytelty nimike kärsii samoista haasteista kuin edellinenkin julkaisu, eli tekeminen on erittäin rajattua, kestoa on liian vähän ja kohderyhmäksi valikoituu selkeästi todella pienet lapset. Heille suomeksi puhuttu tarina toimii varmasti pätevänä askelmana kohti monipuolisempia pelikokemuksia, mutta vähänkin isommat lapset tylsistyvät helppojen toimintojen toistuessa useasti.

Possu-perheen positiivinen elämänasenne kantaa jo pitkälle. Harmi etteivät tekijät ole halunneet tuoda pakettiin rohkeampaa otetta tai variaatiota sisältöön.