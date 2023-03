Sen pituinen se voisi välillä olla pidempikin

Annan sinulle otsikon, pari miljöötä ja päähenkilöt. Täydennä sinä loput tarinasta.

Olipa kerran innovatiivinen idea

Aina silloin tällöin tulee vastaan idea, jota ei ole peleissä aiemmin kohdannut. Daniel Benmergui on työskennellyt Storytellerin yksinkertaisen mutta omaperäisen konseptin ympärillä jo yli vuosikymmenen. Viimein teos näkee päivänvaloa indiejulkaisija Annapurnan avustuksella. Interaktiivinen satu muokkautuu reaaliaikaisesti pelaajan muuttaessa olosuhteita tapahtumien ympärillä. Lopullinen tavoite on luoda otsikon perusteella koherentti tapahtumaketju, joka vastaa sadun kuvausta. Tarjolla on kolmesta kahdeksaan ruutua, muutama erilainen miljöö sekä saduista tuttuja hahmoja aina monarkian jäsenistä ihmissusiin ja nokkeliin etsiviin.

Kertomus tragediasta

Sanotaan vaikka, että kuningas halutaan hengiltä. Seuraavaksi on luotava motiivi tarjolla olevista vaihtoehdoista: salasuhde palvelustytön kanssa kuulostaa uskottavalta. Seuraavaksi asetetaan kuningatar pusikkoon todistamaan haureutta, eikä aikaakaan, kun kruunupää työntää toisen alas kallionkielekkeeltä. Yksinkertaista. Toinen vaihtoehto on esimerkiksi kertomus tragediasta. Yksi gif kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Tarjolla on kokonaista 51 sarjakuvamaista tapahtumaketjua, joista varsinkin ensimmäiset ovat todella suoraviivaisia ja helppoja. Kun pelimekanismin ymmärtää, tarinoita on helppo säveltää ja modifioida. Ruutujen järjestyksiä pystyy vaihtelemaan, henkilöitä siirtelemään ja heidän mielialojaan päivittämään eri ihmissuhteiden kautta. Vain vihainen henkilö kykenee veritekoihin, varatut eivät hyppää uusiin suhteisiin. Harmittavasti skenaarioille on pääasiassa aina vain yksi ratkaisu, vaikka parissa tapauksessa saa lisäpisteitä vaihtoehtoisista tavoitteista.

Viiniä. Myrkkyä. Vierailuita tuonpuoleisesta.

Storyteller onkin erittäin lyhyt kokemus, jonka läpäisin parissa tunnissa. Muutamaa loppupuolen tarinaa jouduin säätämään hieman pidempään monimutkaisten alkuvaatimusten takia.

Sen pituinen se

Pelin parissa oli kyllä hauskaa sen keston ajan ja arvostan omaperäistä ideaa. Sarjakuvamainen toteutus, eläväiset animaatiot ja kirjallisuudesta lainaavat tehtävänannot saavat aikaan herkullisia mahdollisuuksia. Murhat, petokset ja uudet puolisot ovat jokapäiväistä kauraa kirjan kansien välissä. Vielä kun konseptista olisi saanut hieman enemmän irti. Tehtävät taiteilevat liian helpon ja liian monimutkaisen välimaastossa, joten monikaan ratkaisuista ei saa aikaan palkitsevaa ahaa-tunnetta. Uudelleenpeluuarvoa nimikkeellä ei myöskään ole, koska lopputuloksiin pääsee vain yhtä punaista lankaa seuraten.

Storyteller on hankala arvosteltava. Samalla kun sen innovatiivista kokemusta ja välillä jopa shakespearemäisiksi muokkautuvia juonikoukeroita arvostaa, pelin lyhyt kesto vie siltä parhaimman terän pois. Konseptin olisi toivonut tarjoavan vielä enemmän variaatioita sekä todellista oivaltamista. Nyt suurin osa ”kirjan” sivuista ratkeaa viimeistään erehdyksen ja yrityksen kautta. Paketin kaikki muut osa-alueet ovat kunnossa, joten tällä kertaa ”sen pituinen se” ei vaan riitä useampaan tähteen. Hauskaa oli silti.