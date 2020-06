Seurapelaamista sosiaalisille ja erakoille

Etenkin tämän kevään ja kesän aikana ihmisten tarve huolettomalle hyvän mielen viihteelle on noussut arvoon arvaamattomaan. Lisääntynyt kotona hengailu on monessa perheessä aiheuttanut myös lauta- ja korttipelien comebackin kaappien perukoilta takaisin aktiiviseen käyttöön.

Pakat ja pallot samalla kortilla

Kuin kreivin aikaan Nintendo puristaa aiheesta melkoisen kokoelman Switchin sisuksiin. 51 Worldwide Games sisältää nimensä mukaisesti 51 enemmän tai vähemmän perinteikästä seurapeliä maailmalta – niin ja bonuksena vielä rentoutumiseen tarkoitettua pianon pimputtelua vailla sen suurempaa sisältöä. Kattauksen voi jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: kortti- ja lautapeleihin sekä sekalaisempaan seurakuntaan hassutteluita, johon lukeutuu niin darts-tikkojen heittelyä, kalastusta, keilailua kuin vaikkapa autoradalla kisaamista.



Virtuaalinen korttien tai lautapelien läpsyttely ei ole sen kummoisempaa kuin ruudun ulkopuolellakaan. Kaikki toimii kerrassaan mainiosti joko kosketusnäytön tai näppäimien avulla. Toki huijaaminen, säännöistä nahistelu, sekä raivokkaat nappuloiden heittelyt hävityn matsin päätteeksi jäävät simuloimatta. Tämän voi jokainen ottaa mieltymyksistään riippuen joko negatiivisena tai positiivisena muutoksena.

Toteutuksen laatu vaihtelee luonnollisesti enemmän monimutkaisempaa toteutusta vaativissa lajeissa, kuten golfissa, biljardissa tai tikanheitossa. Suurin huti paljastuu keilauksesta, johon ei saa järkevää tuntumaa ohjaustavasta riippumatta. Varoituksen sanana Switchin Lite -mallin omistajille sanottakoon myös, että ilman liiketunnistusta jotkin ajavietteistä (esimerkiksi darts) muuttuvat hauskahkosta huitelusta tylsäksi ruudun siloitteluksi.

Vain virtuaalivedonlyönti puuttuu

Vaikka mukaan mahtuu muutamia laadullisia notkahteluita, jättää 51 Worldwide Games silti hyvän maun. Laajan valikoiman ohella kiitosta täytyy jakaa käyttöliittymälle. Hieman askeettisesta ulkoasusta huolimatta – tai kenties juuri sen vuoksi – lajien välillä surffaaminen on ripeää ja sulavaa. Erityiskiitos täytyy antaa eksoottisempien tuttavuuksien ohjeistukselle, joka on selkeää mutta myös riittävän yksinkertaista ja ripauksella huumoria höystettyä. Kannattaa kuitenkin huomata, että lokalisoinnin puutteessa englannin täytyy taittua edes auttavasti perusjuttujen sisäistämiseksi.

Yksinkertainen toimivuus ulottuu verkkopuolen toteutukseen saakka. Haun voi suodattaa etsimään ainoastaan omia lempipuuhia, ja samanhenkistä seuraa odotellessa pystyy jatkamaan normaalisti soolona. Yksinäiselle pelurille tarjotaan eri vaikeustasoja sekä tulostauluja mielenkiintoa ylläpitämään. 51 Worldwide Games on kuitenkin ehdottomasti parhaimmillaan kaverin kera saman Switchin äärellä.

51 Worldwide Games on oiva valinta esimerkiksi kesämökin tai asuntoautoreissun iltaviihteeksi sen jälkeen, kun makkarat on poltettu karrelle ja hyttyset vallanneet terassin.

Arvosanan määritteleminen paketille on hieman pulmallista. Suuri osa kattauksesta tarjoillaan ilmaisina selainpeleinä ympäri internetiä. Lisäksi yksittäin pelailtuna lajit eivät jaksa kerrallaan montaa minuuttia viehättää. Kuitenkin tarjontaa ynnätään mukaan sen verran asiallinen määrä, että 51 Worldwide Games on oiva valinta esimerkiksi kesämökin tai asuntoautoreissun iltaviihteeksi sen jälkeen, kun makkarat on poltettu karrelle ja hyttyset vallanneet terassin. Lajivalikoimaa silmäilemällä on helppo tehdä omat johtopäätöksensä, kannattaako muutaman kympin sijoitus kokoelmaan. Teknisestä toteutuksesta hauskuus ei jää kiinni, mikäli parit hutikudit unohtaa laskuista.

51 Worldwide Gamesiin sisältyvät pelit:

Mancala

Dots and Boxes

Yacht Dice

Four-in-a-Row

Hit and Blow

Nine Men's Morris

Hex

Checkers

Hare and Hounds

Gomoku

Dominoes

Chinese Checkers

Ludo

Backgammon

Renegade

Chess

Shogi

Mini Shogi

Hanafuda

Riichi Mahjong

Last Card

Blackjack

Texas Hold'em

President

Sevens

Speed

Matching

War

Takoyaki

Pig's Tail

Golf

Billiards

Bowling

Darts

Carrom

Toy Tennis

Toy Soccer

Toy Curling

Toy Boxing

Toy Baseball

Air Hockey

Slot Cars

Fishing

Battle Tanks

Team Tanks

Shooting Gallery

6-Ball Puzzle

Sliding Puzzle

Mahjong Solitaire

Klondike Solitaire

Spider Solitaire

Piano