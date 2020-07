Kesäpokkarimainen seikkailu läpi Euroopan ja ajan

Mitä tekisit, jos entinen puolisosi lähettäisi sinulle LP-levyn vuosia eron jälkeen, ilman minkäänlaisia saatesanoja? Mitäpä jos tuo levy muuttaisi menneisyyttä ja kääntäisi tapahtumien kulkua päälaelleen. Tätä absurdia tilannetta käsittelee indiejulkaisu Across the Grooves.

Alkusoitto

Ranskalainen Alice työskentelee päivät yhdessä Bordeaux’n monista pankeista. Vapaa-aikaansa nainen viettää yhdessä ystäviensä sekä miesystävänsä kanssa. Eräänä tavanomaisena aamuna posti tuo ovelle paketin – LP-levyn tarkemmin sanottuna – joka muuttaa kuuntelijansa ajan ja todellisuuden kuvaa. Taianomainen sävellys hyppää ajassa taaksepäin poistaen samalla monia tärkeitä seikkoja Alicen elämästä. Mitä ihmettä on tapahtunut, ja ennen kaikkea miksi Ulysse lähetti hänelle erikoisen musiikkiraidan? Ainoa tapa selvittää mysteeri on etsiä ex-kulta käsiinsä ja vaatia vastauksia. Projekti vie Alicen läpi Euroopan suurkaupunkien parituntisessa seikkailussa, jossa pelattavaa on hyvin vähän.

Across the Grooves mainostaa itseään interaktiivisena tarinana. Kuvaus on paikkaansa pitävä, sillä käsin maalattu nimike on kuin sarjakuva Switchin näytöllä. Ajoittain teos antaa pelaajalle mahdollisuuden tehdä valintoja, mutta loppujen lopuksi vaihtoehdot eivät muuta suuressa mittakaavassa lopputulosta paljoakaan. Luettavaa on paljon, sillä kertomus etenee kuva ja tekstiruutu kerrallaan eteenpäin musiikin rytmittäessä yllättäviinkin käännöksiin äityvää juonta. Käsikirjoituksessa on yritystä, mutta harmittavasti se jättää hieman sekavan ja valjun kuvan itsestään. Miljööt vaihtuvat Pariisin ja Lontoon vilinästä aina Dublinin vihreyteen. Kaikkea yhdistää rakkaus musiikkiin, vaikka LP-levyn sisältö kiinnostaa myös muita tahoja kuin muusikkoja.

Sen minkä tarina häviää juonessa, se voittaa tunnelmassa. Tekijät ovat tavoittaneet eurooppalaisten kaupunkien identiteetit hienosti. Pariisin boheemit kahvilakadut esittäytyvät täysin erilaisena kuin kiireisen Lontoon savuiset levykaupat. Graafisesti Across the Grooves on ilo silmälle. Vesivärimäiset taustat ja persoonalliset hahmot erottuvat massasta aitoudellaan. Ääninäyttelyä ei ole, mikä vahvistaa romaanimaista kokemusta. Mielikuvitukselle on jätetty tilaa täyttämään Alicen ja muiden päähenkilöiden ominaisuuksia. Vahvatahtoinen nainen on mielenkiintoinen tuttavuus.

Loppulaulu

Across the Grooves pohtii ihmisten tekemien valintojen vaikutusta elämiemme kulkuun. Pieni muutos tapahtumissa saattaa vaikuttaa tulevaisuudessa yllättävilläkin tavoilla. Kovin syvälliseksi pohdinta ei kuitenkaan äidy, vaan tarina tuntuu keskittyvän enemmänkin Dan Brownin romaaneista tuttuihin trillerimäisiin juonenkäänteisiin. Tieteisjännäreistä tutut elementit eivät istu rauhalliseen yleiskuvaan, vaikka Across the Grooves käsitteleekin aikamatkustusta, sillä mielenkiintoisesti alkava matka lässähtää loppua kohden. Lyhyt kertomus ei perustele tarpeeksi luontevasti muutamia muutoksia rytmityksessä.

Audiovisuaalisesti nimike tarjoaa ihanan yhtenäistä, sielukasta kerrontaa. Harmittavasti se ei riitä, jotta lopputekstien jälkeen tapahtumia jäisi miettimään tarkemmin. Interaktiivisena sarjakuvana Across the Grooves tarjoaa yhden illan tyylikkään kokemuksen, mutta pelinä se on yllätyksetön – vähän kuin kertaviihteeksi tarkoitettu kesäpokkari.