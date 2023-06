Star Trek: The Telltale Series

Yllättävän autenttinen Star Trek -peli kärsii vanhanaikaisuudestaan.

Star Trekillä on osin ansaitsematon maine keskinkertaisten lisenssipelien synnyttäjänä. Mutta entäpä, jos toimintapelien sijaan fokukseksi otettaisiin tarinankerronta ja tekijöiksi laitettaisiin Telltalen entisiä osaajia?

Yllätysvieraana itse herra Spock.

Kohti käymättömiä korpimaita!

Tähtimerkit ovat kohdillaan, sillä Resurgencen kehittäneeseen Dramatic Labsiin kuuluvat muun muassa entinen Telltalen perustaja-toimitusjohtaja Kevin Bruner ja useita muita muinaisen hittistudion osaajia. Kun käyttöön annetaan vielä eräs nörttimaailman arvokkaimmista brändeistä, ovat mahdollisuudet rajattomat.

Telltalen tunnusmerkit tunnistaa hyvin, sillä tarinan varrella keskusteluiden aikarajalliset tiukat valinnat saattavat nykäistä hahmojen välisiä suhteita aivan uuteen suuntaan. Tämä on erinomainen juttu, sillä julkaisun tarina toimii oivallisesti. Päähenkilöinä toimivat tutkimusalus USS Resoluten kakkoskomentajaksi nimetty Jara Ridek sekä kannen alla unelmoiva insinööri Carter Diaz.

Resolute ei ole matkalla tuntemattomaan, vaan pienen aurinkokuntaan, jossa pitkään rauhaisasti eläneet hotarit ja alydianilaiset ovat päätyneet kiinni toistensa kurkkuun. Aluksen tehtävänä on tuoda federaation riippumattomat neuvottelijat palauttamaan rauhan.

Luonnollisesti kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, sillä alueella vaikuttava poikkeuksellisen voimakas ionimyrsky häiritsee matkantekoa, eikä kaikki ole muutenkaan sitä, miltä alun perin näyttää. Näistä aineksista kasaan saadaan keitettyä erinomainen elokuvajuonen mittainen saippuaooppera.

Resolute on vaikuttavan kokoinen.

Vaiheiset tyrmäykselle!

Negatiivisena tyrmistyksen aiheena Resurgence on jo julkaisuhetkellään vanhentuneen oloinen. Erikoisena ensivaikutelmana PC-pelaajat eivät voi nostaa grafiikan resoluutiota Full HD:ta korkeammalle, joten 4K-näytöllä pelatessa tunnelma on lähes 90-lukuinen resoluution napsahtaessa pienemmäksi.

Muutoinkaan minkäänlaisesta graafisesta ilotulituksesta ei päästä nauttimaan, sillä valitettavasti kuvankaappaukset antavat toiminnasta turhan hyvän vaikutelman. Nykivästi liikkuvat hahmot ovat kuin parinkymmenen vuoden takaa, ja muutoinkin teknologian kehitys antaa aihetta odottaa esimerkiksi korkeampitasoista kasvoanimaatiota.

Tällaisissa narratiivisissa peleissä fokuksen olisi syytä olla mielenkiintoisissa valinnoissa tai enintäänkin kävelysimulaattorimaisuudessa, mutta valitettavasti Dramatic Labs on päättänyt lisätä soppaan runsaasti reaktiotestejä, pieniä sorminäppäryysharjoituksia sekä jopa ammuskelu- ja hiiviskelyosuuksia.

Ilman ylimääräisiä kikkailuita meno olisi ehdottomasti napakampaa. Ammuskelukohtaukset ovat todella puolivillaisia suojakyykistelyjä, joiden ohjaustuntuma on kömpelö. Kaikki kunnia Telltalen osaajille, mutta studion kunnian päivistä olisi kannattanut kiikuttaa nykypäivään ainoastaan tarinaosaaminen, ei 2000-luvun alun käytettävyys.

Valinnoillasi on vaikutusta.

Elä pitkään ja menesty

Harmillisesti kaikesta huokuu läpi eräänlainen puolivillaisuus. Grafiikka on muinaista, eikä sille löydy edes alkeellisimpia muokkausasetuksia. Hahmomallinnus on vaihtelevan tasoista, eikä väriloistosta voi edes alkaa puhua. Myöskään reaktiotestit pelimekaniikkana eivät oikeasti kuulu enää tälle vuosikymmenelle.

Mutta vaikka tarina on kuorrutettu halvalla eristysvillalla, on sen alla piileskelevä ydin oikein mainio. Juoni on geneerisen mahtipontinen (koko galaksin kohtalo on vaakalaudalla!) ja yksityiskohdat silkkaa teknohöpötystä, mutta sitähän Star Trek pohjimmiltaan on. Erityiskiitoksen ansaitsevat ääninäyttelijät, joiden työ tukee tarinaa erinomaisesti.

En itse ole kaikkein syvimpään päätyyn uppoutunut trekkeri, mutta siitä huolimatta Resurgence tarjoaa juuri sitä parasta Star Trekiä. Kaiken peliteknisen motkotuksen päätteeksi annan varovaisen ostosuosituksen tarinallisten pelien ja Star Trekin ystäville. Ennemmin tätä tuijottaa kuin vaikkapa Star Trek: Nemisistä!