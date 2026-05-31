Tästä herroille ja rouville näppärä kesäkoti, vain muutamalla eurolla

Ei stressiä, ei tavoitteita, ainoastaan leppoisaa talonrakentelua. Sitä on yhden miehen projektina syntynyt Summerhouse.

Kyseessä on vekkuli ohjelmalelu, sillä suoranaiseksi peliksi sitä ei voine kutsua.

Ja sit tähän laitettaisiin katto

Summerhouse on veikeä tuotos, jossa pelaajat pääsevät rakentamaan omia rakennelmiaan setistä erilaisia rakennuspalikoita. Leppoisan rakentelupelin lisäksi nimikettä voisi kuvailla myös "rakkauskirjeeksi kauan kadoksissa olleiden kesäiltapäivien tunteelle". Näin ainakin, mikäli uskomme pelin Steam-sivujen virallista kuvailua. Ja miksipä emme uskoisi.

Nyt arviossa on nimikkeen vastikään julkaistu Switch-versio, mutta PC:llä palikoita on päästy lätkimään jo vuodesta 2024 lähtien.

Kyllähän sitä tämän sortin hotellissa voisi itsekin vierailla.

Projektin takana on yksi ainoa henkilö, Friedemann Allmenröder, jolle pitää nostaa hattua ideasta. Ei tule muita samanlaisia julkaisuja ihan heti mieleen.

Valittavana on neljä eri maisemaa kaupungin laitamista preeriamaiseen kuivuuteen, joihin palasia voi alkaa lätkimään. Rakennuspalikoina tarjolla on seinää, ikkunaa, ovea, rännejä, puita, kivenlohkareita, kylttejä, roskalaatikoita, graffiteja ja ties sun mitä muuta. Tarjontaa piisaa kohtuullisesti, mutta enemmänkin kelpaisi. Aivan joka visiota ei tällä tarjonnalla saada pykättyä.

Tarjolla on itse seinien ja kattojen ohella muun muassa tämän sortin koristetta.

Asioita saa kasattua toistensa päälle tai liikutella niitä syvyyssuunnassa. Maa-alaa on sen verran, että kasaan saa isojakin ja perin näyttäviä rakennelmia, korkeita torneja unohtamatta. Tai pykätä voi vaikka naapuruston, jossa on useampi tönö vieritysten. Ja kun jotain on saanut kasaan, niin koko rakennusurakan muodostumisen voi katsoa pikakelauksena alusta loppuun yhtä nappia painamalla. Hauska pieni lisä.

Tavoiteltavana on muutamat saavutukset sekä muutamat erikseen avattavat lisäpalikat, mutta muuten kyseessä on todellakin leppoisa ohjelmalelu vailla minkään sortin tavoitteita ja aikarajoja. Tuo päämäärättömyys on yhtä aikaa hieno ja vähemmän hieno puoli, sillä vaikka rento läpsyttely onkin mukavaa, niin se on sitä vain jotkin tovit.

Tämä naapurusto ei ole sieltä hulppeimmasta päästä.

Ennen pitkää haluaisi enemmän sitä kuuluisaa jotakin. Kunnon saavutuksia, tekemistä, peliä. Näin ollen Summerhouse ei varmasti ole jokaiselle.

Ulkoasusta homma ei kuitenkaan jää kiinni, sillä tuotos on ulkoasultaan miellyttävää pikseligrafiikkaa. Lehdet heiluvat tuulessa ja kaikki kolme olosuhdevaihtoehtoa, eli aurinkoinen päivä, sadesää ja yö, ovat kaikki omanlaisiaan. Etenkin yömaisemissa kirkkaana loistavat ikkunat ovat mukavaa katseltavaa. Tunnelmaa tukee taustalla kuuluvat yksinkertaiset äänimaisemat.

Ei kannata tökkiä sitä näyttöä

Isoin harmi pelissä on sen käyttöliittymä, näin konsolilla koettaessa. Palikoiden lätkiminen paikoilleen on varmasti PC:llä sekä hiirellä mukavan helppoa, mutta konsolipuolella olisi lopputulosta voinut vielä vähän säätää. Suuri osa toiminnoista hoituu napeilla, mutta millä niillä? Jonkin sortin tutoriaali tai vaikka edes valikko, joka kertoo mistä napista tapahtuu mitäkin, olisi ollut mukava. Nyt homman alku on yritystä ja erehdystä, eikä simppeliä valikoiden avaamistakaan saa heti hanskattua.

Naapuruston ikkunat ovat täynnä valoa yöaikaan.

Kesti yllättävän pitkään, että tajusin toista analogitattia voitavan ylipäätään käyttää. Sen avulla ohjaaminen on hituset sujuvampaa ja siten pääsee käsiksi vaikkapa vaihtamaan aiemmin mainittuja sääolosuhteita. En ole tätä kirjoittaessa varma, että onko tuota toimintoa varten edes näppäintä, jolla asian saisi tehtyä.

Eli pieni tutoriaali tai muita helppokäyttötoimintoja voisi kaivata, sillä nykyisellään kontrollointi on hitusen kankeaa. Erityisesti tuotos olisi hyötynyt Switchin kosketusnäytön ottamisesta hyötykäyttöön. Pelistä ei myöskään ole Switch 2 -versiota, joten kyseisen konsolin hiiritoimintoa ei voi kesätönöjä rakentaessa käyttää.

Ei ole hinnalla pilattu

Summerhouse on leppoisa kokemus, joka kutkuttaa varmasti osaa kokijoistaan enemmän kuin toisia. Itse nautin puuhailusta useammat tovit, kunnes koin nähneeni kaiken, mitä tuotoksella oli antaa. Sen jälkeen halu palata ohjelman pariin ei ollut se suurin mahdollinen, mutta silti tönöjen pariin tuli silti palattua pariin otteeseen.

Sade piiskaa rakentamaani tornia.

Tähtiarvosanan antaminen tämän sortin kokemukselle on lähes mahdotonta, sillä taiteilin todella pitkään kolmen ja neljän välillä. Kyseessä on vekkuli kokemus, joskaan ei pitkäikäinen. Konsolin ominaisuuksia olisi voinut ottaa käyttöön tätä versiota luodessa, mutta siitä huolimatta rakentelu on kivaa. Tunnelma on upea, mutta vieläkin enemmän palasia haluaisi käyttöön. Puolensa ja puolensa.

Valitsin nyt kolme tähteä, mutta olen heti valmis nostamaan arvosanan neljään, jos tuotokseen tuodaan päivityksenä tuki kosketusnäytön käytölle. Arvosanasta huolimatta nautin ajastani tuotoksen kanssa.

Mutta niin, yksi positiivinen puoli onkin vielä mainitsematta. Jos Summerhouse nimittäin kuulostaa kiinnostavalta, niin sen makuun ei ole turhan kallista päästä. Nimike on nimittäin varustettu varsin huokealla muutamien eurojen hintalapulla.

Näin sivuhuomiona: lisää saman sortin rakentelua tarjoaa myös Townscaper, jonka käyttöliittymä on suorastaan yksinkertainen, kuin Switchille luotu. Jos kyseinen tuotos ei ole tuttu, niin klikkaa tiesi arvioon tästä.

Oli miten oli, niin eipä kesäkodin pykääminen ole ollut ennen näin helppoa. Tai halpaa.

