Vain muutaman yksisarvisen tähden – Unstable Unicorns on kimurantti korttipeli koko perheelle

Unstable Unicorns näytti vaatimattomalta ja ensin hieman tylsähköltäkin päälle päin, mutta itse pelin kulku on täynnä naurua, kieroilua ja suvereenia taikaa. Yksisarvisteemaisesta korttipelistä tuli heittämällä tämän perheen suosikki.

Kehittäjä TeeTurtle tituleeraa Unstable Unicornsia strategiapeliksi, joka tuhoaa ystävyyssuhteita, mutta hyvällä tavalla. Värikäs korttipeli on itse asiassa yksi Kickstarterin kaikkien aikojen sadasta tuetuimmasta projektista ja se voitti vuoden 2019 Toy of the Year -kilpailun People's Choice -palkinnon. Eikä ihme, sillä paksuun korttipinoon mahtuu monenlaista juonenkäännettä ja yllätystä.

Unstable Unicorns ei sisällä kymmenien korttien lisäksi minkäänlaisia oheistavaroita, kuten noppia tai nappuloita. Ohjevihkonen on printattu suomen lisäksi muilla pohjoismaisilla kielillä sekä englanniksi. Ensi alkuun on hieman hankala ymmärtää, mistä kaikessa on kyse. Käsin piirretyt kuvitukset ja omaperäiset selostukset korteissa hämmentävät ensikertalaista. Ohjeiden selkeydestä voidaan myös olla montaa mieltä, joten alkuun pääseminen tuntuu harmillisen takkuiselta. Kaikki mutina ja tuhahtelu silmien pyörittelyineen kuitenkin palkitaan.

Pelin lähdettyä käyntiin ohjeet alkavat selkiytyä ja yksisarviset löytävät pilttuunsa. Päämääränä on kerätä täysi tallillinen taikaolentoja ennen kuin muut pelaajat ehättävät täyttää omansa. Matkan varrella omaa yksisarviskokoonpanoaan voi vahvistaa erilaisten hyötykorttien tarjoamin tukitoimin. Toisten talleja puolestaan heikennetään haittakorteilla. Erityiset taikakortit sen sijaan voi pelata strategisesti sopivassa käänteessä ja muuttaa siten pelinkulkua melko radikaalistikin. Kilpakumppaneiden häiriköinti ovelasti laaditun suunnitelman mukaisesti onnistuu toisinaan, ja toisinaan koko korttikäsi kuivuu tehottomaksi vastapelurin nokkeluuden ansiosta. Hearthstonemaiset pattitilanteet taikoineen tekevät jopa yli tunnin mittaisiksi venyvistä pelisessioista mielenkiintoisen lennokkaita.

Unstable Unicornsiin on saatavilla kaikenmoisia lisäkorttipakkauksia, mukaan lukien lohikäärme-, seikkailu- ja jopa aikuissisällöllä höystetty NSFW-painos. Jo peruspelin ollessa niin laaja ja monipuolinen, näillä lisäyksillä saa varmasti hulppeat sessiot aikaiseksi.