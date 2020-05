Valitettavasti emme tavoittaneet Teitä tänään

Hengität nyt manuaalisesti. Sitten kuljetat paketin perille manuaalisesti.

Oletko joskus pelannut QWOP-selainpeliä, jossa osallistutaan juoksukilpailuun siten, että jokaiselle jalan nivelelle on oma painikkeensa? Lässähdettyäsi naamallesi noin metrin "juoksemisen" jälkeen peli kehuu kannustavasti: "everyone is a winner". Totally Reliable Delivery Service (TRDS) on samanhenkinen tuotos, jossa keskivartalolihava räsynukkekuljetussetä yrittää epätoivoisesti käyttää käsiään ja viedä paketin perille milloin trukilla, milloin avaruusraketilla. Tästä lähtökohdasta voi syntyä vain loistava tai surkea peli.

Haluatteko kuljetuksen ovelle, R-kioskille vai jorpakkoon?

TRDS on kevyellä toteutuksella ja kieli poskessa kehitetty avoimen maailman tavarankuljetuspeli. Vitsinä on hahmojen räsynukkesimulaatio, joka on todella kevyesti toteutettu. Itse asiassa niin kevyesti, että aina ukkelit eivät pysy kunnolla pystyssä ilman eksplisiittistä ohjaamista. Pelaaja ohjaa hahmojen liikkumista ja kumpaakin kättä erikseen. PC:llä pelatessa hiiren painikkeilla tartutaan kiinni vasemmalla tai oikealla kädellä ja WSAD-näppäimillä hallitaan käden liikettä. Lisäksi QE-näppäimillä voi nostaa vastaavan käden suoraan ylöspäin. Lisäksi piereskelylle on oma näppäimensä. Näin pelaamisesta tehdään tarkoituksella vaikeaa, sillä vaikkapa ohjausvivusta kiinni tarttuminen ja ohjaaminen on todella vaikea ja koordinaatiokykyä vaativa suoritus.

Pelialueena on Fortnite-henkinen avoin maailma, jonne mahtuu hyvin erilaisia alialueita. Toiminta käynnistyy kaupunkialueelta, mutta alueen saarilta löytyy monenlaista muuta tutkittavaa, kuten hiihtokeskus tai konserttialue. Tavoitteena on ottaa matkan varrella olevista automaateista vastaan pakettien toimitustehtäviä ja kuljettaa paketti mitä erilaisimmilla ajoneuvoilla kohteeseensa. Aivan mahdottoman paljon paketteja ei saa matkan varrella murjoa, sillä tuhoutuneet paketit johtavat tehtävän epäonnistumiseen. Täysin ilman vahinkoa paketteja ei kylläkään saa käsiteltyä johtuen fysiikkamoottorin tarkoituksellisesta vaikeudesta. Joskus kuljetettavat paketit ovat erityisen vaikeita, kuten räjähdysherkkiä tynnyreitä.

Onnistuneista kuljetuksista palkitaan kulta-, hopea- tai pronssipalkinnolla riippuen tyypillisesti joko kuljetusnopeudesta tai paketin vahingon vähäisyydestä. Kun palkintoja kertyy tarpeeksi, avautuu erilaisia bonuksia, kuten uusia ajoneuvoja. Kultapalkinnot ovat melko vaikeita saavuttaa, varsinkin ennen kuin ihmeelliseen ohjaustuntumaan ja fysiikkaan on saanut täydellisen tuntuman. Pelissä ei voi varsinaisesti kuolla, vaan pahimmillaan hahmo ottaa hetken lepoa esimerkiksi pudottuaan liian korkealta.

Paketin vauriot korvataan kilohinnan mukaisesti

Yksinpeli on mahdollista, mutta varsinaisesti peliä on tarkoitus pelata moninpelinä. Nopea matsinmuodostus toimii oikein hyvin ja nopeasti, jolloin pelaamaan pääsee satunnaisen neljän hengen tohvelokaartin kanssa. Sinänsä pelissä ei ole yleisen sekoilun ja pokaalinmetsästyksen lisäksi varsinaisia tavoitteita, joten satunnaisseurassa kumppaneista saattaa olla usein enemmän harmia kuin iloa tavoitteelliselle kuljettamiselle. Toisaalta kun koko pelaamisen on tarkoitus olla peeloilua, on kyseenalaista syyttää satunnaisia netistä löytyviä pelikumppaneita peeloiksi.

Voisi ajatella, että TRDS on hauskaa viikonloppupelailua tuopin ja kaverien kanssa. Mutta tarkemmin ajatellen tämä ei ole välttämättä hyvä idea, sillä varsinkin kultasuoritusten kerääminen vaatii niin pikkutarkkaa näppituntumaa, että keskittymiseen ei ole syytä sotkea häiriötekijöitä. Pelituotannollisena konseptina TRDS on ovela, sillä testaamiseen ja fysiikkamoottorin jalostamiseen ei ole tarvinnut käyttää yhtä paljon resursseja kuin normaaleissa peleissä, vaan kaikki virheet voidaan laittaa huumorin piikkiin. On helppoa perustella, että kun tuotosta ei ole tarkoitettu otettavaksi vakavasti, eivät myöskään pienet bugit tai kummallinen toiminta haittaa. Päin vastoin, ukkeleiden tohelointi tuottaa vain makeampia nauruja.

Hoopoilulla on rajallinen ilonsa yksinpelinä ja satunnaisena kaverien kanssa pelailuna. Oikeasti Totally Reliable Delivery Service soveltuu parhaiten striimaajien käyttöön tuottamaan kreisikomediallista sisältöä, mutta peliksi siitä ei varsinaisesti ole.