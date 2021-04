Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise on yllättävä jatko-osa ensimmäiselle Nintendon Fitness Boxing-kuntonyrkkeilynimikkeelle. Harvemmin Fitness Boxingin kaltaisille kuntoilupelien jatkoille on tarvetta, joten nimeen lisätty numero luo aiheesta kiinnostuneille heti tietyn kaltaisia ennakko-odotuksia, jotka on syytä asettaa realistisiin raameihin tässä arviossa.

Vasenta koukkua ja oikeata suoraa

Fitness Boxing on Imagineerin kehittämä kuntoilupeli Nintendo Switchille. Siinä pelaajan pidellessä Joy-Con-ohjaimia molemmissa käsissä hän valitsemansa kunto-ohjaajansa opastamana tekee erilaisten kappaleiden tahdissa nyrkkeilyliikkeitä. Kuntoiluja voi harrastaa kappaleittain tai sitten voi hyödyntää nimikkeen eri harjoitusohjelmia. Peruskaavana näille treeniohjelmille on se, että ohjaaja opastaa alku- ja loppuvenyttelyt joiden väliin on ujutettu haluttu määrä tasaisesti vaikeusasteeltaan kohoavia liikesarjoja. Siinä lyhyesti kerrottuna on Fitness Boxingin perusidea. Joulun alla julkaistu hikoilunimikkeen jatkaja koettaa parantaa kokonaisuutta lisäämällä uusia ominaisuuksia tehostamatta kuitenkaan toiminnallisuutta.

Liikaa härpäkettä

Nyrkkeilysarjan jatko-osaan on lisätty kiitettävästi erilaisia ominaisuuksia, jotka kannustavat terveellisempiin elämäntapoihin. Rehkintänimikkeessä voi vielä tarkemmin säätää liikunnallisia tavoitteitaan erilaisten parametrien avulla ja kalorien kulutusta voi seurata edeltäjäänsä tarkemmin. Pistehirmuilusta intoilevat voivat puolestaan ottaa kaiken hyödyn irti hype-tiloista, jotka aktivoituvat liikkeiden onnistuessa monta kertaa putkeen. Harmillisesti tämä hypetilan aktivoituminen lyö kapuloita rattaisiin pelattavuuden osalta – pelikuva tökkii usein, mikä tekee liikkeiden ajoittamisesta oikeisiin aikoihin hieman vaikeampaa.

Ilmahiukkaset saavat ainakin kyytiä

Kokeillessani useimpia Fitness Boxingin jatkajan pelimuotoja käytin omistamaani älykelloa varmistamassa, että saisin oikeasti kunnolla liikuntaa ja sitähän irtoaa. Harmillisesti nimikkeen tapa tunnistaa erilaisia liikkeitä menee tietyssä vaiheessa hakuammunnaksi, joka vie nopeasti ilon liikuntasuorituksilta. Kaksi peruslyöntiä onnistuin toteuttamaan suhteellisen helposti ohjeiden mukaan, mutta heti kun nimike koitti opettaa minulle sivu- ja kohokoukkuja alkoi pelin pisteiden laskenta menemään tietyn asteiseksi arpapeliksi. Tämä on raivostuttavaa etenkin kun tuntee tehneensä liikkeen täysin niinkuin on sanottu, mutta yhtäkkiä ohjaaja sanookin, että väärin meni.

Fitness Boxing käyttää liikkeiden onnistumispisteiden laskemiseen Joy-Conien sisällä olevia sensoreita, joten epäonnistuminen voi olla hyvin pienestä virhenitkahduksesta kiinni. Käyttäjän on totta kai mahdollista harjoitella kaikkia liikkeitä valitsemansa valmentajan kanssa erikseen ennen varsinaisia suorituksia. Valitettavasti ainoat ohjeet mitä saat jokaisen kamppailuliikkeen toteuttamiseen on animoidun esimerkin, joka toistuu tekstioppaan vierellä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuinka pitkälle lyönnin pitää yltää tai polvien nitkahtaa on täysin ohjainten hallitsijan arvauksen varassa. Olisi paljon hyödyllisempää jos liikkeiden harjoittelu olisi pilkottu osiin, jolloin koko liikerata tulisi helpommin tutuksi alusta alkaen.

Paremman puutteessa

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise ei valitettavasti yllä Nintendo Switchin parhaimman rehkimisnimikkeen – Ring Fit Adventuren tasolle. Vaikka Fitness Boxingin seuraaja teki varmasti monille toivottuja lisäyksiä terveystavoitteiden seuraamisen mahdollistamiseksi, mielestäni olisi ollut sen sijaan tärkeämpää parantaa perusmekaniikkojen toimivuutta. Nyt on lisätty vain enemmän räiskettä ja se on harmi, sillä kun liikkeiden tekemiseen panostaa kunnolla ja tulee onnistumisia tuo se mukanaan myös hetkellisiä hyvän olon tuntemuksia.