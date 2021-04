Nautittava roolipeli lautapelin vaatteissa

Hyvässä seurassa nautittava lautapeliksi naamioitunut roolipelikampanja viihdyttää pitkään.

Gloomhaven on ilmiö. Vuonna 2017 julkaistu keskiraskas lauta- ja roolipelin sekoitus on rankattu BoardGameGeekin mukaan maailman parhaaksi peliksi. Viime vuonna julkaistiin itsenäinen ja yksinkertaistettu laajennusosa Gloomhaven: Jaws of the Lion, joka on rakennettu alusta loppuun käyttäjä- ja lompakkoystävälliseksi ratkaisuksi.

Roolipeli ilman pelinjohtajaa

Pelaajat ohjaavat nimikkopalkkasoturiryhmä Jaws of the Lionin sankareita. Homma onnistuu 2-4 pelaajalla, vaikka periaatteessa yksinkin on mahdollista ohjata kahta sankaria. Yksittäinen skenaario on puolesta kaksi tuntia kestävä rykäys, jossa suoritetaan yksittäinen tehtävä ja edistetään juonta. Skenaariot linkittyvät kampanjaksi, johon kuuluu myös sivutehtäviä ja etenemisvalintoja, joten jokaista tarjolla olevaa 25 skenaariota ei ole tarkoitus pelata.

Ensimmäiset viisi tehtävää ovat tutoriaaleja, joista jokaisessa lisätään kourallinen uusia sääntöjä käyttöön. Tämä on loistava toteutustapa, sillä sääntökirja on 30-sivuinen, joten yhdellä kertaa omaksuttavien sääntöjen määrä jää kohtuulliseksi. Vaikka sääntöjen liikkuvia osia onkin kohtuullisen paljon, pysyy paketti varsin hyvin kasassa. Koska viholliset liikkuvat automaattiohjauksella ilman pelinjohtajan kontrollia, saattaa joskus syntyä monitulkintaisia tilanteita. Perussääntö on kuitenkin selvä: Viholliset liikkuvat älykkäästi, mutta pelaajat saavat päättää lopullisen tulkinnan.

Kampanjan edetessä vastaan tulee uusia vihollisia, mutta myös pelaajat saavat uusia taitoja käyttöönsä. Paketti sisältää useita korttipakkoja, joiden päällä lukee kissankokoisin kirjaimin: "Älä avaa tätä vielä". Näin mukava pieni yllätysmomentti säilyy, ja esimerkiksi hahmojen saavuttaessa viidennen tason käyttöön avautuu vielä uusia pelimekaniikkoja. Toteutustapa on mallikelpoinen.

Tarina etenee näppärästi Gloomhavenin kaupungin kartalla. Lisäksi skenaarioiden välissä pelaajat voivat shoppailla taikaesineitä, kohdata minitapahtumia kaupungin kaduilla sekä tietysti päivittää tarvittaessa hahmonsa tasoa ja taitoja. Rytmitys toimii erinomaisesti, joten yhdessä illassa ehtii pelata yhdestä kahteen skenaariota.

Korttitaistelua pelilaudalla

Toiminta on eräänlaista vuoropohjaista luolastomönkimistä. Skenaarion pystyttäminen on nopeaa, sillä alustana toimivat kaksi kierrevihkoa, jotka muodostavat taistelukentän. Alustalle asetetaan viholliset, aarteet, ansat ja muut vastaavat nappulat. Pystyttäminen kaikkine apukortteineen kestää kymmenisen minuuttia. Skenaarion tavoitteet ja erikoissäännöt löytyvät myös vihkosta – yleensä tavoitteena on vain tappaa kaikki viholliset.

Jokaisella kierroksella pelaajat pelaavat kaksi korttia, joiden neljästä toiminnosta saa valita käyttöönsä kaksi. Lisäksi toinen korteista määrittää aloitepisteen. Yksinkertaisimmillaan toiminnot sisältävät lyönnin tai liikkumisen, mutta tasojen myötä tarjolle tule yhä komeampia kikkakortteja. Myös hirviöt nostavat aloitteen sisältävän toimintakortin, jolloin kierroksen vuorojärjestys saadaan määritettyä aloitepisteiden perusteella. Hirviöt liikkuvat ja/tai lyövät kortin ohjeiden mukaisesti, pelaajat taasen voivat toimia hieman ketterämmin korttiensa perusteella.

Käytetyt taitokortit menevät poistopakkaan, mutta ne palautuvat käteen, kun kädessä ei ole enää kahta korttia pelattavaksi. Palauttaessa käsikortit yksi korteista tulee poistaa loppuskenaarion ajaksi, joten käden supistuminen kierroksien myötä muodostaa aikarajan läpäisylle. Osa voimakkaammista taidoista vaatii kortin poistamisen suoraan käytettäessä. Taistelu jatkuu, kunnes tavoite on saavutettu, kaikki pelaajat ovat kuolleet tai kaikkien kortit loppuvat kesken. Häviö nollaa tehtävän, mutta kerätyt aarteet saa pitää itsellään.

Mukana on myös magiajärjestelmä, joka perustuu kuuden elementin aktivointiin. Aktivointi tapahtuu osana taitokorttien toimintoja, ja osa taidoista vaatii elementin kuluttamisen. Elementti on kertakäyttöinen, ja käyttämätön magia haihtuu itsestään kahdessa vuorossa. Yksittäinen pelaaja ei voi samalla vuorolla aktivoida ja käyttää magiaa. Sen sijaan pelaajat voivat aktivoida elementtejä omalla vuorollaan, jolloin myöhemmin vuorossa oleva pelaaja voi buustata taitojaan niiden avulla. Yksinkertaista, mutta nerokasta.

Kohti raskaampaa nörttielämää

Gloomhaven: Jaws of the Lionia voi suositella erityisesti pelaajille, joilla ei ole kosketuspintaa raskaampiin roolipeleihin. Kaikki saavat osallistua, ja kampanjan juoni etenee näppärään tahtiin. Luonnollisesti satunnaiseen pelailuun julkaisu ei ole omiaan, sillä pelaajaporukan vaihtuminen skenaarioiden välillä voi johtaa hahmojen tasoeron kasvamiseen tympäännyttävän leveäksi. Sen sijaan hyvällä porukalla tai perheen kesken hupia löytyy vaikka loppukoronan ajaksi.

Paketti on osittain yhteensopiva pääpelin kanssa, joten nälän kasvaessa hahmot voi siirtää pelaamaan varsinaisen Gloomhavenin tai myöhemmin tänä vuonna julkaistavan Frosthavenin kampanjaan. Jaws of the Lion on pääpeliä simppelimpi paketti, sillä kierrevihkoratkaisun ansiosta laudan rakentaminen on kevyempää. Muutenkin kyseessä on hieman yksinkertaistettu ja kevyempi versio, jota ei voi kuitenkaan syyttää yliyksinkertaistamisesta. Taisteluissa pärjääminen vaatii huolellista suunnittelua.

Voin lämpimästä suositella peliä kaikille seikkailunnälkäisille tiimipelaajille. Jos homma maistuu makoisalta, on seuraavana askeleena perusversioon tai jopa Dungeons & Dragonsin kaltaiseen kokonaisvaltaisempaan roolipeliin siirtyminen. Gloomhavenia voi pelata vain taistelupelinä. Kaikilla tarjolla olevilla hahmoilla on taustatarina, joten myös hahmoon voi halutessaan eläytyä. Niin tai näin, tarjolla on erittäin viihdyttäviä pelitunteja.