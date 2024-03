Vuoden indiepelin tittelistä kilpaileva kortti-Civi

Napakka ja uskomattoman koukuttava 4X-korttipeli tarjoaa tunnin mittaisia intensiivisessioita.

Koukutun vakavasti kahdesta genrestä: sivilisaation- ja pakanrakennuspeleistä. Näiden kahden yhdistäminen napakaksi pikkuhelmeksi on ollut uskomattoman koukuttavaa pelattavaa.

Ratsumies pääsi yllättämään – seuraavalla vuorolla Peking tuhoutuu. Tällaisen flopin jälkeen paluuta voittoon ei ole.

Tuotantoa, komisario Palmu

Hexarchy sai alkunsa Kickstarter-kampanjasta, jossa kehittäjät lupasivat yhdistää Civilizationin, Hearthstonen ja Catanin uudisasukkaat näppäräksi pikkupeliksi. Kyse on nimenomaan kompaktista, epäeeppisestä strategiasta, sillä yhden pelin kesto on vain tunnin luokkaa. Tämä sopii itselleni erinomaisesti, sillä yhden nopean rundin ehtii vetää vaikka ruoan ollessa uunissa. En silti myönnä polttaneeni tämän vuoksi vielä yhtäkään atriaa.

Monet ominaisuudet ovat tuttuja kenelle tahansa sivilisaatiopelien ystävälle. Alussa on suo, kuokka ja pääkaupunki, josta harppaus kerrallaan rakentuu valtakunta. Yhdellä vuorolla pelaaja saa lätkiä pöytään haluamansa määrän kortteja, joilla rakennetaan yksiköitä, teknologioita, farmin kaltaisia parannuksia, rakennuksia ja ihmeitä. Pääresurssina on tuotanto, jota on tietysti aina liian vähän. Joillain korteilla resursseja voi käyttää vaihtoehtoisena maksuna, esimerkiksi temppelin voi rakentaa helposti yhdellä marmorilla kuluttamatta tuotantoa.

Toisena strategisena kerroksena on pakan hallinta, sillä teknologiakorttien pelaaminen tuottaa pakkaan uusia kortteja. Niitä voi myös tuhota pysyvästi vaihtamalla kortti lisätuotantoon ja teknologiapisteisiin. Usein suuri osa kädestä kannattaa pistää suoraan kylmäksi, jotta pakan kierto on tehokasta. Jos kotialueella ei ole hevosresurssia, ei ratsumieskortteja kannata pitää suotta luuhaamassa kädessä.

Myös kulta ja kaivosten tai farmien tuottamat resurssit tukevat ensisijaisesti pakan käyttöä. Kultaa tarvitaan ylläpitoon, mutta lisäksi sillä voi nostaa ylimääräisiä kortteja tai sekoittaa kaatopakan takaisin nostopakkaan. Resursseja voi käyttää korttien pelaamiseen tai myydä lisäkullaksi. Näin tehokkaalla resurssinhallinnalla voi tehdä hyvinkin paljon enemmän toimintoja, miltä ensivaikutelmana näyttää. Kortit saa myös vaihtaa vuoron alussa, mikäli käsi täyttyy kuonalla.

Vahva rynnäkkö saa viholliset vapisemaan.

Sotaa ja paperitöitä

Oman ainutlaatuisuutensa tuo intensiivinen tahti, sillä peli on usein ohi noin 14 kierroksessa. Tämä merkitsee sitä, että jokaisella pienelläkin teolla on valtavasti merkitystä. Alkupeli kattaa noin neljä ensimmäistä vuoroa, ja jos kone ei ole siihen mennessä käynnistynyt, ei se tule koskaan käynnistymään. Lopputulos on vahvasti alkuarvoherkkä, sillä hyvillä aloituspaikan resursseilla ja jopa aloituskädellä on suuri merkitys starttimoottorin toiminnalle.

Mukana on kymmenen kansakuntaa, joilla on erikoisbonuksia sekä yksi uniikki yksikkö ja muu tukikortti. Omat suosikkini ovat rakentamisorientoituneet roomalaiset ja kiinalaiset, joiden tuotantokone sylkee kortteja pöytään poikkeuksellista tahtia. Kukaan ei jää selvästi alakynteen, mutta faktiovalinta ohjaa vahvasti pelityyliä.

Sotimisen hitaus korostuu, sillä vuorossa on mahdollista tehdä vain yksi toiminto ilman lisäkortteja – liikkua tai hyökätä, mutta ei molempia. Yksikkö ei voi myöskään toimia vielä rakentamisvuoronaan. Kentät ovat pieniä, mutta kirvesmiehen hyökkäys kohti vihollista voi silti viedä kolmanneksen koko pelistä. Erilaiset kiirehtimiskortit ovat painonsa arvoisia kullassa, varsinkin jos pelaajalta löytyy niiden halpaan pelaamiseen tarvittavia hevosia.

Peruspelissä voitto saavutetaan sadalla voittopisteellä. Pisteitä saa vähän kaikkialta väkiluvusta sotilasvoittoihin ja ihmeisiin. Muista pelaajista paljastetaan vain heidän sijoituksensa, ei tarkkaa pistemäärää, joten viime hetken pyyhällys voi johtaa yllätyksiin. Sijoituksella on myös merkitystä taistelulle, sillä yksiköiden komennot annetaan samanaikaisesti, mutta viimeisellä sijalla oleva pelaaja pääsee hyökkäämään sotilaillaan ensimmäisenä.

Pelin paras kortti, jolla roomalaiset saavat puoli-ilmaisia rakennuksia jo ensimmäisellä vuorolla.

Jo muinaiset kreikkalaiset

Napakat pelit tuntuvat joskus epäreiluilta, kun alkuasetelma ei kerta kaikkiaan toimi. Hieman kömpelösti pelaavaa konetta vastaan tämä vielä toimii, mutta ihmismoninpeleissä ei auta kuin purra hammasta. Kaikeksi onneksi seuraava peli käynnistyy nopeasti. Seuraa kannattaa hakea kavereista, sillä nettiseuraa tulee vastaan hintsanlaisesti.

Teknologiapuu ei uppoa kovin pitkälle, sillä pariinkymmeneen teknologiaan mahtuu syvimmillään musketöörejä ja hitusen teollistumisen alkuhetkiä. Käytännössä lähes kaikki toiminta tapahtuu siis muinaisajoissa. Tämä tiivistempoisuus on etu, sillä Hexarchy nappaa mukaansa niin häkellyttävän tehokkaasti kuin vain Civilization-variantit pystyvät, mutta pelin kevyempi ote ja nopeampi tahti erottavat sen edukseen muista geneerisistä 4X-peleistä.

Varainkeruukampanja onnistui muuten kerryttämään muutaman venytetyn tavoitteen, joten uusia ominaisuuksia pitäisi tulla ajan myötä. Tällä hetkellä mukana ei ole lainkaan laivoja, mutta nämä ovat mukana lupauslistalla.