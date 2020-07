343 Industries otti kantaa Halo Infiniten grafiikkakohuun – pitkä blogikirjoitus rauhoittelee tilannetta

Halo Infinite aiheutti pienimuotoisen kohun kampanjavideollaan taannoisessa Xbox Games Showcase -lähetyksessä. Nyt aiheeseen on otettu kantaa tuoreessa blogikirjoituksessa.

343 Industries kertoo noteeraaneensa fanien ihmetyksen Halo Infiniten ulkoasun tiimoilta. Joidenkin mukaan peli näyttää viime sukupolven tuotokselta, toisten mielestä jopa Halo 5 Guardiansia heikommalta. Kehittäjät kuitenkin kertovat tämän olevan tarkoituksenmukaista, sillä visuaalisuudessa on lähdetty tietoisesti hakemaan klassisempaa taidesuuntausta. Kyse ei siis ole vähemmistä yksityiskohtien määrästä, vaan eläväisemmästä värimaailmasta ja "puhtaammista" hahmomalleista. Tämän päätöksen takana seisotaan edelleen.

Mitä tulee muovisen oloisiin hahmoihin ja muihin teknisiin huoliin, kehittäjät myöntävät tietyt ongelmat. Tokihan demobuildi oli viikkojen takainen, mutta tästä huolimatta työtä on blogahduksen mukaan edelleen tehtävänä. Useita graafisia elementtejä ja pelisysteemejä on kuitenkin edelleen työn alla, joten suuria muutoksia on vielä luvassa vuoden lopun julkaisuun mennessä.

Halo Infiniten säveltäjänä kuullaan Ori-peleistä tuttua Gareth Cokeria, joka on luonnollisesti projektista kovin innoissaan (tästä erillinen blogikirjoitus). Miehen kättenjälkeä voi jo kuunnella ainakin yhden biisin verran: Set a Fire in Your Heart.

Muista blogikirjoituksen (koko teksti täällä) yksityiskohdista mainittakoon:

Demo tulee kaikkien ulottuville Infiniten julkaisun aikoihin.

Mukana on kahden pelaajan jaetun ruudun moninpeli sekä neljän pelaajan yhteistyömoodi verkon kautta.

Tarttumakoukku ei ole oletuksena moninpelissä, vaan erillisenä kentästä noukittavana esineenä.

Tutut vaikeustasot (Easu, Normal, Heroic, Legendary) ovat mukana.

Forge on mukana.

Halo Infinite julkaistaan loppuvuodesta PC:lle (Microsoft Store, Steam), Xbox Onelle sekä Xbox Series X:lle.