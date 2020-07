Pahkasika saa uuden julkaisukierroksen – kohulehden ehkä sensuroimaton paluu

Pahkasian toimitus on ilmoittanut albumiensa saavan uuden julkaisukierroksen.

Pahkasika on vuosina 1975–2000 ilmestynyt suomalainen huumorilehti. Pahkasikaa on kritisoitu kyseenalaisten vitsien vuoksi ja sisältö on koettu usein loukkaavanakin. Kuitenkin lukijakunta on säilynyt laajana. Vuonna 2015 ilmestyi joukkorahoituksen voimin lehden 79. numero, josta tuli Pahkasika 40 vuotta -juhlajulkaisu.

Pahkasian päätoimittaja oli Markku Paretskoi ja kustantajina toimi Fanzine Oy vuoteen 1985 saakka. Sen jälkeen kustantaminen siirtyi Banana Pressille.

Pahkasian uusi julkaisukierros koostuu siis vanhoista numeroista uudelleen painettuina. "Toisen aallon Pahkasikoja voi tilata hyvinvarustetuista sarjakuvakaupoista tai Banana Pressin verkkokaupasta", kertoo lehden toimitus.