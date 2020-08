3D Realms laittaa syyskuussa oman nettitapahtuman pystyyn – luvassa uusia pelejä ja roppakaupalla tuttuja kasvoja

90-luvulla lukuisista ensimmäisen persoonan räiskinnöistä tuttu kehittäjä 3D Realms liittyy nettitapahtumaisäntien joukkoon.

Viime aikoina studio on uudelleenbrändännyt ahkerasti niin sanottuja retroräiskintöjä, kuten Ion Fury, Dusk ja Amid Evil. Ensin mainittu on jo ilmestynyt kaikille laitteille, kun taas tähän mennessä PC-käyttäjien huviksi jääneet Dusk ja Amid Evil tekevät tuloaan ensimmäisenä Switchille.

Tapahtumassa on luvassa uutta tietoa ainakin Wrath: Aeon of Ruinista, Gloomwoodista ja Nightdive Studiosin System Shock -uusversiosta. Myös tällä erää mysteeriksi jääviä studioita on mukana tapahtumassa. Steam puolestaan juhlistaa tapahtumaa tuntuvilla 3D Realmsin peleihin liittyvillä alennuksilla syyskuun 3.-7. päivä.

Tiedotteen mukaan sekä 3D Realms että 1C Entertainment julkistavat uusia pelejä, mukaan lukien henkistä jatkoa Hexenille olevan ensimmäisen persoonan fantasiaräiskinnän. Tapahtuman aikana myytävistä fanituotteista saadut tuotut menevät Child's Play -hyväntekeväisyysjärjestölle.

Esiintyjät voit katsastaa alta.

Suomen aikaan tapahtuma käynnistyy syyskuun 5. päivä klo 22 ja päättyy 7. päivä. klo 3.