Pääsetkö yökerhoon sisälle? Saksalaisessa simulaatiossa kohdataan äärimmäisen tiukka ovimies

Berghain Trainer on interaktiivinen videoharjoittelu yökerhoon pääsemiseksi. Peli käyttää kasvojen- ja puheentunnistusta päättääkseen käyttäjän sisäänpääsystä.

Berghain on Berliinin klubiskenen kuumimpia menopaikkoja, johon jonotetaan epätoivoisesti illasta toiseen. Entisen voimalaitoksen tiloissa sijaitseva yökerho on hedonistinen teknotaivas. Berghainin viehätyksen kulmakiviä on myös se tosiseikka, ettei sisään pääse kuka tahansa tai milloin tahansa.

Sisäänpääsyn säännöt vaikuttavat mielivaltaisilta ja päätöksen tekee omistajan tarkoin valitsema ovimieskaarti. Sanotaan, että Berghainiin on maailman vaikeinta päästä bilettämään.

Berghain Trainer -simulaatio auttaa harjoittelemaan klubin pahamaineisen ovimiehen kohtaamista. Keskustelu saksalaisen tiukkailmeisen portsarin kanssa antaa sinulle kolme mahdollisuutta vastata oikein yksinkertaisen oloisiin kysymyksiin. Tuomio sisäänpääsystä napsahtaa heti kuulustelun jälkeen.

Pelin ovat kehittäneet itsekin Berghainissa ravettaneet Fabian Burghardt ja Vinzenz Aubry vuonna 2016. Kaksikon fokus on vuorovaikutussuunnittelussa, UX-suunnittelussa ja verkkoteknologioissa.

Berghain Trainer toimii selaimessa ja sitä pääsee pelaamaan tästä.