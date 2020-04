Aikakauslehtiviikko käynnistyi: Pelit-lehden huhtikuun numero maksutta kaikkien luettavissa

Tuoreinta Pelit-lehteä voi lukea maksutta meneillään olevan Aikakauslehtiviikon kunniaksi.

Huhtikuun Pelit sisältää tuttuun tyyliin reilusti asiaa niin peleistä kuin muunkin median ympäriltä. Arvostelussa ovat ainakin KonsoliFINissäkin kehutut Nioh 2, DOOM Eternal sekä Ori and the Will of the Wisps. Myös Call of Duty: Warzone on päätynyt suurennuslasin alle, minkä lisäksi tarjolla on samaisen pelisarjan vuosikatsaus. Fokus Median Pelit-lehteä voi lueskella maksutta täältä.

Aikakauslehtiviikon muuta ilmaisluettavaa voi kaivella tapahtuman sivuilta, täältä.