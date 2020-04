John Cooper ratsastaa jälleen kesäkuussa: Desperados III tarjoaa älyllistä haastetta elokuvamaisessa ilmapiirissä

THQ Nordic julkisti tulevan lännenpelinsä julkaisupäivän.

Shadow Tactics: Shogun -studio Mimimi Productionsin kehittämä taktinen hiiviskelyseikkailu Desperados III ilmestyy kesäkuussa. Villin lännen maisemiin sijoittuvan pelin trailerin keskiössä nähdään itse John Cooper. Hahmo on toistaiseksi ollut jokaisessa Desperados-nimikkeessä. Pelisarjan starttasi Atarin vuonna 2001 julkaisema Desperados: Wanted Dead or Alive. Perässä seurasivat Desperados 2: Cooper's Revenge (2006) ja Helldorado (2007). Sarjan aiemmat osat ovat Spellbound Entertainmentin kehittämiä.

Desperados III on vahvasti inspiroitunut Desperados: Wanted or Alivesta, ja toimiikin sen kertomuksellisena esiosana. Tarinavetoinen strategiapeli luo elokuvamaisen tunnelman seikkailun tuoksintaan. Vihollisten torjunta erilaisin kyvyin ja asein antaa pelaajalle älyllistä haastetta pelkän räiskinnän sijasta.

Desperados III julkaistaan PC:llä, Xbox Onella ja PlayStation 4:lla 16. kesäkuuta 2020.

