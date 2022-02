Amazonin jättisatsaus The Lord of the Rings: The Rings of Power sai ensimmäisen kiusoittelutrailerinsa

Amazon esittelee The Lord of the Rings -sarjaansa Super Bowlin yhteydessä julkaistulla härnäkkeellä.

The Lord of the Rings. The Rings of Power loikkaa aikajanalla Sormusten herra -kirjoja edeltävään aikaan. Minuutin mittaisella kiusoittelutrailerilla ei nähdä paljoa, mutta tarkkasilmäisimmille riittänee analysoitavaa toviksi jos toiseksikin. Pääosissa nähdään muun muassa Morfydd Clark (Galadriel), Maxim Baldry (Isildur), Nazanin Bonialdi (Bronwyn) ja Robert Aramayo (Elrond).

The Lord of the Rings. The Rings of Power julkaistaan Amazon Prime -videopalvelussa syyskuun 2. päivänä.