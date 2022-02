Call of Duty: Modern Warfaren jatko-osa ja uusittu Warzone saapuvat tänä vuonna

Syksyllä julkaistava vuosittainen Call of Duty -nimike paljastui Modern Warfaren jatko-osaksi.

Vuonna 2019 julkaistu Modern Warfaren uudelleenkäynnistys saa tänä syksynä jatkoa. Tulossa on myös uudistettu Call of Duty: Warzone, jonka kerrotaan olevan "massiivinen evoluutio Battle Royalessa". Lisänä soppaan on luvassa kokonaan uusi taistelutanner ja hiekkalaatikkomoodi. Virallisen tiedotteen mukaan kummatkin nimikkeet tulevat käyttämään pelimoottoria, joka on rakennettu alusta alkaen uusiksi.

Molempien tekeleiden puikoissa istuskelee Infinity Ward.