Amazonin The Lord of the Rings -sarja sai virallisen nimensä mahtipontisen julkistusvideon saattelemana

Amazonin The Lord of the Rings -projekti tunnetaan virallisesti nimellä The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Amazonin jättituotannon ensi-ilta häämöttää vielä syyskuussa, mutta valmista on tästä huolimatta tulossa hitaasti ja varmasti. J.R.R. Tolkienin tarinoihin perustuva The Lord of the Rings: The Rings of Power ajoittuu aikajanalla aikaan ennen elokuvamaailmastakin tuttuja Hobittia ja Sormusten Herra -trilogiaa. Valtavalla budjetilla työstetty ensimmäinen kausi kattaa kahdeksan jaksoa, mutta lisääkin on mitä todennäköisimmin luvassa.

Alla vielä virallinen video, jossa julkistetaan siis lopulta näyttävästi ainoastaan sarjan lopullinen nimi: The Lord of the Rings: The Rings of Power.