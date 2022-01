Final Fantasy VII -aiheinen porno keskeytti Italian senaatin istunnon – yleisönä poliitikkoja, akateemikkoja sekä Nobel-voittaja

Ei mennyt italialaisten lainsäätäjien äskettäinen kokous ihan niin kuin olisi etukäteen voinut kuvitella. Asiapitoinen Zoom-kokous keskeytyi nimittäin Final Fantasy VII -aiheisella aikuisviihteellä.

Aiemmin tällä viikolla järjestetyssä Italian senaatin etäkokouksessa kaikki sujui hyvin siihen asti, kunnes puheenvuoro oli määrä antaa Giorgio Parisille, yhdelle viime vuoden fysiikan Nobelin voittajista. Tässä kohdin ruudun valtasi tietokonegrafiikalla toteutettu video, jossa Final Fantasy VII -pelin Tifa nähtiin lapsille sopimattomissa puuhissa.

Video ehti pyöriä lähetyksessä, joka välitettiin suorana italialaisen Senato TV:n kautta, noin puolen minuutin ajan, kunnes epätoivottua sisältöä jakanut taho saatiin potkittua pois kokouksesta. Virallisesta videokoosteesta kyseinen yllätys on siivottu pois, mutta oheisen twiitin kuvamateriaalista voi saada käsityksen sisällöstä.

"the what, Naldush?"

"The Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a ZOOM meeting of the Italian senate yesterday, that's what I said." pic.twitter.com/hBSdNguXki

— Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022