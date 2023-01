Ant-Man and the Wasp: Quantumania käynnistää MCU:n viidennen vaiheen – toinen traileri kertoo juonikuvioista paljon, ehkä liikaakin

Marvel on julkaissut toisen trailerin And-Man and the Wasp: Quantumania -elokuvansa tiimoilta.

And-Man and the Wasp: Quantumania on selkeästi tärkeässä roolissa Marvel Cinematic Universessa, onhan kyseessä ensimmäinen viidennen vaiheen tuotos. Tämän lisäksi Lokissa vilahtanut Kang nähdään kuvioissa mukana, trailerin perusteella vieläpä merkittävissä määrin. Mikäli siis kaikilta spoilereilta haluaa välttyä, kannattaa traileri jättää suosiolla odottelemaan parempia aikoja.

Peyton Reedin ohjaaman And-Man and the Wasp: Quantumanian rooleissa jatkavat Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer sekä Michael Douglas. Uusia tulokkaita ovat Scott Langin tytärtä Cassieta tulkitseva Kathryn Newton, aiemmin mainittu Kang Jonathan Majors sekä itse Bill Murray.

MCU:n viidettä vaihetta jatkavat Ant-Manin jälkeen elokuvat Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolts, Blade sekä sarjat What If...?, Secret Invasion, Loki, Ironheart, Echo, Agatha: Coven of Chaos ja Daredevil: Born Again.

And-Man and the Wasp: Quantumanian Yhdysvaltain ensi-ilta on 17. helmikuuta, Suomessa valkokankaiden äärelle päästään todennäköisesti jo paria päivää aiemmin.