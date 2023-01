Rakastettuun One Piece -mangaan perustava peli julkaistaan pian – demoa voi pelata jo nyt

One Piece Odyssey -seikkailupeli saapuu perjantaina, ja sitä voi testata heti sekä PlayStationilla että Xboxilla.

One Piece -mangaan ja sitä seuranneeseen animesarjaan perustuva One Piece Odyssey tuo tullessaan kokonaan uuden tarinasisällön. Meiningissä on mukana tuttujen hahmojen, kuten Usopp, Sani ja Monkey D. Luffy lisäksi myös Eiichiro Odan luomia kokonaan uusia hahmoja. One Piece Odysseyn noin ensimmäisen tunnin voi pelata ilmaisen demoversion kautta, joka on nyt saatavilla Xboxilla ja PlayStationilla.

One Piece Odyssey julkaistaan tammikuun 13. päivänä Xbox Seriesille, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle sekä PC:lle. Julkistustrailerin voi katsastaa alta.

