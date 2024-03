Bandai Namco julkaisi kolme täysin ilmaista uutta peliä Steamissa

Bandai Namco julkaisi kolme ilmaista Steam-peliä, jotka on kehitetty uusien työntekijöiden toimesta.

Kaikki kolme peliä ovat osa Bandai Namcon viime vuotista New Employee Training Project -hanketta, jota pyöritetään yhteistyössä japanilaisen Phoenixx-julkaisijan kanssa. Steamiin lisätyt pelit on kehittänyt Bandai Namcon sisällä toimiva indiepelibrändi Gyaar Studio, jonka henkilökunta koostuu kokonaan uusista työntekijöistä. Hankkeen perusideana on se, että tekemällä pelejä Gyaarissa uudet tulokkaat saavat opetusta ja kokemusta. Tämä valmistaa heitä työskentelemään myöhemmin Bandai Namcon niin sanottujen korkeatasoisempien pelien parissa.

Ilmaispelit ovat robottihakkeritoimintaa sisältävä NOTTOLOT, toiminnallinen söpöily Doronko Wanko sekä leijuvaan muinaiseen raunioon sijoittuva toimintaseikkailu Boomeroad.