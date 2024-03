Studio Ghibli -elokuvien henkeä huokuvan Europan julkaisu lykkääntyy huhtikuulta tulevalle kesälle

Studio Ghibli -henkeä huokuvan Europan julkaisua on lykätty, joskin vain kesään saakka.

Rauhalliseksi, jopa meditatiiviseksi, kuvaillun Europan oli tarkoitus saapua kauppoihin huhtikuussa, mutta kehittäjä Helder Pinto on päättänyt muuttaa suunnitelmia hieman. Yhden hengen projektina käynnistynyt Europa on laajentunut sen verran isoksi, että lisäaikaa vaaditaan jokusen ekstrakuukauden verran. Europan uusi julkaisuhaarukka on määritelty ympäripyöreästi kesälle 2024 – lisätietoja voi lueskella pelin Steam-tuotesivulle jätetystä tiedotteesta, täältä.

Europa julkaistaan näillä näkymin ainoastaan PC:lle.