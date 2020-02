Battlefield V:n ilmainen päivitys vie sotilaat viidakkoon krokotiilin syötiksi

Battlefield V:n tuleva päivitys tuo pelaajille haasteeksi tuoreen pelikentän, uusia aseita ja välineitä, sekä muita viilauksia pelimekaanikoihin.

Into the Jungle -niminen laajennos tarjoaa nimensä mukaisesti viidakkoaiheista sisältöä Solomon Islands -kartan tullessa pelattavaksi. Eksoottisen miljöön lisäksi pelaajia koetellaan myös luonnon puolesta, nimittäin maastosta pelaajat ovat jo bonganneet uiskentelevan krokotiilin, joka pureksii liian hitaasti uivia sotilaita. Päivitetty versio korjaa myös joitakin aikaisempia bugeja ja aseiden balanssia päivitetään. Tarkemmin päivityksestä ja sen sisällöstä voi lukaista täältä.

Laajennos on kuudes osa Battlefieldin Tides of War -livepalvelua. Mukana on myöskin tuttuun tapaan uusia haasteita ja avattavia palkintoja pelaajille.

Päivitys on ladattavissa nyt PC:llä, PlayStation 4:llä ja Xbox Onella. Sisältöä pääsee kuitenkin pelaamaan vasta huomisesta 6. helmikuuta alkaen.