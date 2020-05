Cate Blanchett saattaa olla tulevan Borderlands-elokuvan Lilith

Lionsgatella on tekeillä Borderlands-elokuva, jonka näyttelijäkaartiin saattaa kuulua hyvin isoja nimiä.

Oscar-voittaja Cate Blanchett on vahva ehdokas esittämään Siren-hahmo Lilithiä.

Borderlandsin elokuvasovituksen käsikirjoituksesta vastaa Chernobyl-sarjalla Emmyn voittanut Craig Mazin. Mazinin muita tunnettuja töitä ovat muun muassa The Hangover Part II ja Identity Thief. Hän myös ohjaa HBO:n The Last of Us -televisiosarjan yhdessä Neil Druckmannin kanssa. Borderlands-elokuvan ohjaajana toimii Inglourious Basterds -näyttelijä Eli Roth, ja tuottajana Ari Arad yhdessä Erik Feigin kanssa.

Borderlands on Gearboxin kehittämä ja 2K Gamesin julkaisema scifiteemainen pelisarja. Sarjan neljästä toimintaroolipelistä ensimmäinen julkaistiin vuonna 2009.