Borderlands-pelit niputetaan yhdeksi Pandora's Box -kokoelmaksi, vihjailee Etelä-Afrikan ikärajavirasto

Borderlands näyttäisi saavan jälleen yhden kokoelmapaketin, mikäli Etelä-Afrikan ikärajoja valvovaa virastoa on uskominen.

Vuodon perusteella tuloillaan on The Borderlands Compilation: Pandora's Box -nimellä kulkeva pelipaketti sekä PC:lle että konsoleille. Varsinaisia yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa, mutta kokoelmalle on ehditty jo lätkäistä 18 vuoden ikäraja.

Aiempi Borderlands-kokoelma The Handsome Collection niputti samaan pakettiin Borderlands 2:n ja Pre-Sequelin, mutta tuloillaan oleva paketti voisi sisältää mahdollisesti myös myöhemmin ilmestyneet Borderlands 3:n sekä Tiny Tina's Wonderlandsin – ehkäpä myös taannoisen Tales from the Borderlandsin?

Virallista julkistusta odotellessa.