DC-leffauniversumin haltuunsa ottanut James Gunn ohjaa seuraavan Superman-elokuvan

DC-universumin luotsaajaksi pestattu James Gunn on päättänyt ottaa omille harteilleen seuraavan Superman-rainan ohjauspestin.

DC Studiosin pomo on myllännyt supersankariuniversumia uusiksi rankalla kädellä heivaten valtaosan vanhoista sankareista romukoppaan. Itse Teräsmiehenkin tarina käynnistyy alusta tulevassa Superman: Legacy -rainassa, jonka siis Gunn on päättänyt itse käsikirjoittaa ja myös ohjata. Tuottajana toimii DC Studiosin toinen pomo Peter Safran.

Superman: Legacy hylkää siis Henry Cavillin aiemmin tulkitseman trikoosankarin ja keskittyy tarinassaan muun muassa Teräsmiehen lapsuuteen Kryptonilla ja Kansasin Smallvillessa. Ensi-ilta on jo määritelty heinäkuun 11. päivälle, vuodelle 2025.

Seuraavat DCEU-elokuvat ovat Shazam! Fury of the Gods (17.3.2023), The Flash (23.6.2023), Blue Beetle (18.8.2023) sekä Aquaman and the Lost Kingdom (25.12.2023).