Epic Games Store tarjoilee taas uutta ilmaispelattavaa

Epic Games Store vaihtoi jälleen viikottaiset ilmaispelinsä.

Tällä kertaa maksutta on jaossa Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Vuonna 2018 ilmestynyt peli on ensimmäinen vuoropohjainen 4X-strategia Warhammer 40,000 -universumissa. Siinä päästään mittelemään neljän hengen kesken koko planeetan herruudesta.

Warhammer 40,000: Gladius – Relics of Warin voi napata ilmaiseksi Epic Games Storesta ensi viikon torstaihin asti. Sen jälkeen tarjolle vaihtuvat Chess Ultra -shakkipeli ja World of Warships -verkkopelin ilmainen aloituspaketti.