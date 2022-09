Discord-keskustelut saapuivat kaikkien Xbox-pelaajien ulottuville

Discord-keskustelusovellus on saapunut Xbox-käyttäjien ulottuville, kertoo Microsoft.

Discord saapui Insider-käyttäjien testiin jokunen kuukausi takaperin. Nyt homma on saatu toimimaan siihen malliin, että palvelu on avattu kaikkien Xbox-pelaajien käyttöön. Sekä Xbox Onella, Xbox Series S:llä että Xbox Series X:llä voidaan siis jatkossa rupatella kaikkien alustojen kanssa, joilla Discord vain on käytössä – esimerkiksi ristiinpelattavien nimikkeiden tahkoaminen voi siis jatkossa olla aiempaa helpompaa.

