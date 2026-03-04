The Division täyttää 10 vuotta – ilmainen laajennus, realismitila ja mobiilipeli julkaistaan maaliskuussa

Suositun Tom Clancy's The Division -pelisarjan merkkivuotta juhlistetaan pelinsisäisillä tapahtumilla, ilmaisella laajennuksella ja uuden mobiilipelin julkaisulla.

Ubisoft juhlii The Division -pelisarjan kymmenvuotista taivalta monipuolisella sisältökattauksella. Ilakointi keskittyy erityisesti Tom Clancy's The Division 2 -peliin, mutta luvassa on myös uutta mobiilirintamalla.

The Division 2:n juhlakausi käynnistyy 2. huhtikuuta ja kestää koko kuukauden. Sen aikana Warlords of New York -laajennus on ilmainen kaikille pelin omistajille. Kausi tuo mukanaan rajatun ajan realismitilan, jossa taistelut ovat entistä armottomampia, sillä aseet tekevät enemmän vahinkoa, ammuksia on niukasti, erikoiskykyjä käytetään harvemmin eikä terveys palaudu automaattisesti. Lisäksi käyttöliittymää on pelkistetty jättämällä pois kompassi ja suuntavihjeet.

Kirsikkana kakun päälle saapuu pelaajien paljon toivoma alustojen välinen pelaaminen vielä tämän vuoden aikana.

Lisää aiheesta:

Tarjolla on myös pysyvä graafinen parannus ja pelinsisäisiä juhlapalkintoja, kuten kirjautumalla ansaittava vuosijuhlahuppari, sekä Twitch Drop -lahjoja striimien seuraajille. Juhlakausi sisältää niin maksuttomia kuin premium-palkintojakin. Saatavilla on muun muassa aseita, varusteita ja kosmeettisia asuja. Mukana nähdään myös yhteistyöesineitä muista Clancy-universumin peleistä, kuten Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Tom Clancy's Splinter Cell ja Tom Clancy's Ghost Recon.

Lisäksi sarja laajenee 31. maaliskuuta 2026 julkaistavalla The Division Resurgence -mobiilipelillä. Ilmaiseksi pelattava iOS- ja Android-versio tarjoaa MMO-tyylisen avoimen maailman, yksin- ja yhteistyöpelimuodot sekä Dark Zone- ja Specializations-sisällöt. Ennakkorekisteröinti on jo käynnissä sovelluskaupoissa.

Kymmenvuotias The Division ei siis jää lepäämään laakereilleen, vaan laajentaa rintamaansa niin konsoleilla, tietokoneilla kuin mobiililaitteillakin. Juhlavuoden trailereita voi katsella alta.