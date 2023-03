EA lisäsi mystisen ralli- tai lentopelin Xbox-kauppaan

Tuoreen Xbox-kaupan listauksen perusteella EA saattaa pian paljastaa uuden ajo- tai lentopelin.

Useasti aiemmin luotettavaksi osoittautunut pelitietovuotaja Aggiornamenti Lumia kertoo, että EA on toimittanut uuden pelin Xbox-kaupan backendiin eli taustalla toimivaan järjestelmään. EA-pelin huhuillaan olevan koodinimeltään Lorem Ipsum 70, ja se on toimitettu kauppapaikan kilpa-ajo- ja lentokategoriaan. Kokoa pelillä on 20.45 gigatavua.

Aggiornamenti Lumian mukaan kyseessä ei ole F1 23, sillä kyseisellä lähiaikoina julkistettavalla hittipelillä on jo oma erillinen kauppalistauksensa.