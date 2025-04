Split Fictionin scifi- ja fantasiatunnelmainen soundtrack kuunneltavissa eri suoratoistopalveluissa

Hazelight Games on heittänyt Split Fictionin soundtrackin kuunneltavaksi eri suoratoistopalveluihin.

Ruotsalaisstudio Split Fiction on pestannut ääniraidan tekijöiksi Gustaf Grefbergin ja Jonatan Järpehagin. Kaksikolle on taatusti ollut haaste luoda täysin erinlaisensa kappaleet pelin loikkiessa scifistisistä maisemista fantasiatunnelmiin. Kappaleita voi kuunnella kätevästi vaikkapa Spotifyssä, Apple Musicissa tai YouTube Musicissa. Lisätietoja EA:n tiedotteessa, täällä.

A Way Outin ja It Takes Twon jalanjäljissä jatkava Split Fiction on ollut Hazelightille menestys, ylsihän yhteistyöseikkailu miljoonamyynteihin jo pari päivää julkaisustaan. Myös kriitikot ovat ylistäneet peliä vuolaasti – KonsoliFINin omasta arviostakin napsahti täydet viisi tähteä.

Split Fiction on saatavilla PC:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle ja Switch 2:n julkaisun yhteydessä myös Nintendon masiinalle.