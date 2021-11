Elden Ring -pelikuvaa, sitähän saa nyt lähes 20 minuutin verran

From Softwaren järjettömän odotettua Elden Ringiä on esitelty lähes parinkymmenen minuutin mittaisen pelikuvan voimin.

Selostetulla esittelyvideolla nähdään vilaus toimintaropellus Elden Ringin fantasiamaailmasta, joka tuntuisi olevan huomattavasti From Softwaren aiempia tuotoksia avoimempi. Matkanteossa ja ehkä hieman yllättäen myös taisteluissa auttaa oma ratsu, jonka selästä on hyvä kurmottaa jopa valtavia pomovastuksia. Navigoimisen tukena on maailmankartta, johon voi asettaa esimerkiksi resurssien ja vihollisten luo osoittavia merkintöjä. Kartalle määritellyt majakat siintävät kätevästi myös pelimaailman horisontissa.

Vääjäämättä vastaan tuleviin taisteluihin tarjotaan valinnanvaraa niin erilaisilla aseilla kuin apuun kutsuttavien henkiolentojenkin kautta. Mikäli väkivaltainen lähestymistapa ei maita, voi osan kahakoista myös välttää hiippailemalla. Moninpelimahdollisuuttakaan ei ole luonnollisesti unohdettu.

Elden Ring julkaistaan helmikuun 25. päivä PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. Tarjolla on myös päheä Collector's Edition, jonka oma sisällön voi katsastaa ihan uutisen lopusta.