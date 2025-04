Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Switch 2:sta – Noin tunnin mittainen Direct -lähetys tarjosi muun muassa laitteen julkaisupäivän, kosolti uusia yksityiskohtia sekä valtavasti pelejä

Nintendon tämänpäiväinen Switch 2 Direct -lähetys tarjosi valtavasti informaatiota, pelejä sekä laitteen julkaisupäivän.

Noin tunnin mittaisessa striimissä valotettiin ensimmäisenä jo aiemmassa Switch 2 -trailerissa esiintynyttä uutta Mario Karttia, jonka nimeksi paljastui Mario Kart World. Nimensä mukaisesti avoimempaan maailmaan keskittyvässä kisailussa muun muassa cup-mallin kisoissa radat yhdistyvät keskenään, minkä lisäksi luvassa on uusia pelimoodeja, kuten Knockout Tour, vapaa ajelu (Free Roam) sekä valokuvausmoodi. Teos julkaistaan samana päivänä kuin itse Switch 2 -konsoli, ja 17. päivä huhtikuuta selviää lisää yksityiskohtia pelille omistetussa Direct-lähetyksessä.

Switch 2:n Joy-Con 2-ohjaimen ominaisuuksia esiteltiin niitäkin varsin auliisti. Verkkomoninpelin yhteyteen liittyvät sosiaaliset aspektit saivat aiemman Switchin yhteydessä paljon kritiikkiä, joten sitä pelastamaan saapuu GameChat-ominaisuus, jonka on tarkoitus sujuvoittaa verkon välityksellä tehtävää juttelua.

Switch 2 -konsolissa on sisäänrakennettu mikrofoni, joka tunnistaa pelaajan äänen niin telakassa kuin käsikonsolimoodissa ollessaan. Esittelyn perusteella mikrofonin vakuutellaan suodattavan myös taustametelin tehokkaasti, sillä se hyödyntää vastamelu-teknologiaa. Erikseen myytävän kameran turvin pelaajat voivat myös jakaa omaa pelikuvaa pelaamisen aikana ja jutella keskenään, vaikka pelaisivat tyystin eri tuotoksia. Ohjaimen C-näppäin puolestaan aloittaa ja lopettaa chattaamisen.

Uutta on myös GameShare-ominaisuus, jossa pelikortin tai digitaalisen version omistaja voi jakaa teoksen parhaimmillaan neljän pelaajan kesken, joskin ominaisuus toimii vain tietyissä peleissä. Taaksepäin yhteensopivuuden osalta Nintendo jatkoi samaa mantraa, eli ominaisuus toimii vain "yhteensopivissa peleissä". Käyttäjät voivat pelata Switch 2:lla kaikkiaan kolmenlaisia pelejä: natiiveja Switch 2 -teoksia, yhteensopivia ensimmäisen Switchin pelejä sekä Switch 2 Edition -pelejä. Ohessa alla kuitenkin seuraavaksi itse laitteen speksit:

Seuraavana oli vuorossa Nintendo Switch 2 Welcome Tour, joka on ladattavissa maksua vastaan laitteen julkaisupäivästä alkaen. "Kierros" esittelee pelaajalle hyvin seikkaperäisesti laitteen toimintoja tietoiskujen sekä erilaisten minipelien avulla, joihin lukeutuvat muun muassa marakassien heiluttelu ja golf. Samalla esiteltiin pelikasettien uusi väri (punainen) sekä lisämuistin vaatimukset – tuleva Switch käyttää ainoastaan microSD Express -kortteja. Aiemmasta laitteesta voi puolestaan "imaista" datan siirtotyökalun turvin, ja saipa ruutuaikaa myös virallinen Switch 2 Pro -ohjain, joka muistutti edeltäjäänsä hyvin paljon. Vihdoin ja viimein paljastettiin lisäksi Switch 2:n julkaisupäivä, joka on kesäkuun viides päivä kuluvaa vuotta.

Yllä mainitun Switch 2 Edition -käsittelyn saa muun muassa Super Mario Party Jamboree (arvostelu), jonka päivitetyssä versiossa tulee olemaan kaikenlaista ekstraa, kuten hiirikontrollit, äänentunnistus, kameraminipelejä, sekä Bowser Live- ja Carnival Coaster -moodit, jossa ammutaan hiirikontrollein vihollisia sekä suoritetaan minipelejä. Super Mario Party Jamboreen Switch 2 -versio julkaistaan Jamboree TV -lisäsisällön kera 24. päivä heinäkuuta, ja aiemmat pelin omistajat pääsevät käsiksi tähän ostamalla maksullisen päivityksen.

Muihin Switch 2 Editioneihin lukeutuvat muun muassa The Legend of Zelda: Breath of the Wild (arvostelu), sen jatko-osa Tears of the Kingdom (arvostelu) sekä Kirby and the Forgotten Land (arvostelu) (Star-Crossed World -lisärin kera), joissa kaikissa on muun muassa korkeampi resoluutio ja korkeampi ruudunpäivitys. Uudet versiot hyödyntävät myös uutta Switch-kännykkäappia. Tulevien teosten osalta käsittelyn saavat muun muassa Pokemon Legends Z-A sekä Metroid Prime 4: Beyond, jossa on graafisten herkkujen (telakassa 4K/60fps tai 1080p/120fps, käsikonsolimoodissa 1080p/60fps tai 720p/120fps) ohella hiirikontrollit. Nintendo Switch Online + Expansion Pack -tilaajat saavat päivitykset ilmaiseksi, mutta muuta hinnoittelua ei vielä paljastettu.

Nintendo julkisti vanhojen nimikkeiden ohella kokonaan uuden pelin hiirikontrolleilla varustettuna. 3 vastaan 3 -pyörätuolikoripallo Drag x Drive julkaistaan kesällä 2025. Seuraavaksi sikermä muiden yhtiöiden tekemistä paljastuksista:

Elden Ring: Tarnished Edition (julkaisu 2025)

Hades II (julkaisu 2025)

Street Fighter 6 (uusia moodeja, amiiboja ja tähän mennessä julkaistu lisäsisältö saataville, julkaisu Switch 2 -konsolin yhteydessä)

Daemon x Machina: Titanic Scion (5. syyskuuta 2025)

Split Fiction (julkaisu Switch 2 -konsolin yhteydessä)

Seuraava EA Sports FC ja Madden (julkaisuajankohta ei tiedossa)

Hogwarts Legacy (hiirikontrollit mukana, julkaisupeli)

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (julkaisu kesällä 2025)

HITMAN World of Assassination: Signature Edition (julkaisupeli, IO Interactive paljasti myös Project 007:n tulevan Switch 2:lle)

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster (päivityksiä ja uusia minipelejä, julkaisupeli)

Yakuza 0: Director's Cut (mukana muun muassa uusia ominaisuuksia sekä välivideoita, julkaisupeli)

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment (Koei Tecmon mäiskintä kertoo tarinan ennen Tears of the Kingdomia, julkaisu ensi talvena)

deltarune chapters 1-4, ilmestyvät konsolin julkaisun yhteydessä)

Borderlands 4 (julkaisu 2025)

Civilization VII, (hiirikontrollien kera, julkaisupeli)

Tuleva WWE2K sekä NBA2K (julkaisu ei tiedossa)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (julkaisupeli)

Survival Kids (julkaisupeli)

Enter the Gungeon 2 (julkaisu ei tiedossa)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (julkaisu ei tiedossa)

Starseeker: Astroneer Expeditions (julkaisu 2026)

Hollow Knight: Silksong (julkaisu 2025)

Lista ei suinkaan pääty tähän, sillä näiden ohella konsolilla nähdään tulevaisuudessa muun muassa Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Two Point Museum, Witchbrook, MARVEL Cosmic Invasion, Fortnite, Human Fall Flat 2 ja paljon muuta. Lisäksi vanha kunnon FromSoftware paljasti Bloodborne-henkisen The Duskbloods -pelin, joka saapuu tulevaisuudessa yksinoikeudella Switch 2:lle.

Nintendolla itsellään oli striimin loppupuolella vielä muutama ässä hihassaan: ensinnäkin yhtiö lupaili Switch Online -tilauspalvelun toimivan Switch 2:ssa, ja lisäksi Switch Online + Expansion Pack -tilaajille saapuu kokonaan uusi, hartaasti odotettu hyödyke, eli tietenkin Gamecube-pelit. Teokset tulevat saataville Switch 2:n julkaisun yhteydessä ja alkuun on saatavilla kolme nimikettä: The Legend of Zelda: Wind Waker, Soulcalibur II ja F-Zero GX.

Myöhemmin saataville tulevat ainakin Fire Emblem: Path of Radiance, Super Mario Sunshine, Pokemon XD: Gale of Darkness, Chibi-Robo, Mario Smash Football, Luigi's Mansion ja Pokemon Colosseum. Uusi ohjain tuodaan myös saataville, langattomuuden ja c-napin kera tietenkin. Lisäksi kaikki teokset tukevat aiemmista hyödykkeistä tuttuja ominaisuuksia, kuten vapaata tallennusta sekä näppäimien vapaata muuttamista, ja valikoidut pelit puolestaan parhaimmillaan neljän pelaajan moninpeliä niin verkon välityksellä kuin sohvalta käsin.

Niin ikään Gamecubelta tuttu kilpa-ajelu Kirby Air Ride saa vastoin kaikkia odotuksia jatkoa, kun Kirby Air Riders saapuu tänä vuonna iloksemme Switch 2:lle. Teoksen ohjaajana toimii kukapa muukaan kuin hahmon keksijä eli ikinuori Masahiro Sakurai. Vielä viimeisenä pelipaljastuksena Nintendo räväytti tiskiin upouuden kolmiulotteisen Donkey Kong -loikinnan, joka kantaa nimeä Donkey Kong Bananza. Teos julkaistaan 17. päivä heinäkuuta, eikä siitä tule trailerin perusteella puuttumaan menoa eikä raremaisia mulkosilmähahmoja.

Kaiken tämän jälkeen striimissä puhemiehinä toimineet Kouichi Kawamoto, Takuhiro Dohuta ja Tetsuya Sasaki lupasivat Ostos-TV:n hengessä, ettei tässä suinkaan ollut kaikki, vaan paljon toistaiseksi julkaisematonta tavaraakin on tulossa. Muistin virkistyksenä: Switch 2 julkaistaan maailmanlaajuisesti viides päivä kesäkuuta, ja sen ohjehinta on Euroopassa ilman peliä 469,99 euroa, ja Mario Kart World -latauskoodin kera 509,99 euroa. Alta voit katsastaa lähetyksen kokonaisuudessaan.