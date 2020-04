Ensiesittelyssä DualSense – langaton PlayStation 5 -ohjain paljastettiin

Sonyn PlayStation 5 -ohjain, DualSense, on saanut lopullisen muotonsa.

Sony paljasti uuden konsolisukupolvensa ohjaimen, ja kertoo lähettävänsä sen nyt eteenpäin kehittäjille, jotka voivat hyödyntää ainutlaatuisia ominaisuuksia peleissään.

DualSense säilyttää DualShock 4 -ohjaimen rakastetut ominaisuudet, mutta lisää myös uusia toimintoja ja hienosäätää muotoilua. DualSense käyttää haptista palautetta, joten pelituntuma on yhä realistisempi. Esimerkiksi auton ajaminen paksussa mudassa saa nyt ohjainvastuksen tuntumaan oikeasti vaivalloiselta. Lisäksi DualSensen L2- ja R2-painikkeet sisältävät mukautuvat liipasimet, jotka mahdollistavat toiminnan paineen ja jännityksen tuntuman. Tämä ominaisuus esiintuo vaikkapa jousipyssyn jännittämisen kokemuksen.

Tuttu Jaa-nappi korvattiin Luo-painikkeella, joka tuo uraauurtavan tavan luoda eeppistä pelikuvamateriaalia joko jaettavaksi maailmalle tai omiin arkistoihin. Sony lupaa kertoa ominaisuudesta lisää lähempänä PlayStation 5:n julkaisua.

DualSensen sisäänrakennettu mikrofoni mahdollistaa pelikavereiden kanssa keskustelun ilman kuulokkeita. Kaksisävyinen väritys ja valopalkkien sijainti kosketuslevyn molemmin puolin antavat DualSenselle sen tuoreen ja futuristisen ilmeen. Ohjain testattiin monenlaisilla ja -kokoisilla pelaajilla, jotta erikokoisten käyttäjien mukavuus ja ergonomia olisi taattu.

"Tavoitteenamme DualSensen kanssa on antaa pelaajille tunne, että he siirtyvät pelimaailmaan heti avatessaan laatikon", toteaa Hideaki Nishino PlayStationin tiedotteessa.

