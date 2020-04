Nascar-kuski tulistui ja jätti striimattavan ajokisan kesken – menetti sponsorinsa

Kuten monet muutkin menot ja urheilutapahtumat, ovat myös Nascar-kisat tauolla koronaviruksen takia. Apuun tilanteeseen kehitettiin nyt kolmatta viikkoa pyörivä eNASCAR iRacing Pro Invitational Series, jossa kuskit kisaavat virtuaalisesti videopelien avulla. Yhdelle kisaajalle äkkipikaisuus tässä huvissa maksoi kuitenkin sponsorin.

Bubba Wallace oli yksi 32 kuskista, jotka kisasivat viime sunnutaina iRacing-verkkopelissä. Miehen ajokokemus ei kuitenkaan sujunut halutulla tavalla, sillä hänen autonsa päätyi seinään kanssakilpailijan tönäisemänä. Tönimistä oli kisassa nähty jo aiemmillakin kierroksilla. Viimeisen osuman jälkeen Wallacelle näytti riittävän, sillä hän jätti kisan kesken todeten: "Tämän takia en ota tätä [kirosana] vakavasti." Klipin keskeyttämisestä voi katsoa oheisen twiitin kautta. Mikäli upotus ei toimi, klikkaa tästä.

Wallace otti asiakseen Twitterissä ihmetellä huvittuneena, miksi niin monen ihmisen päivä meni pilalle hänen lopettattua videopelin pelaamisen kesken kaiken.

Yksi taho, joka ei näytä löytäneen tilanteesta huumoria, on kuskin sponsorina toiminut Blue-Emu-yritys. Voiteita ja öljyjä valmistava yhtiö näyttää päättäneen tukensa Wallacelle todeten: "Hei hei Bubba. Olemme kiinnostuneet kuljettajista, emme luovuttajista."

GTK where you stand. Bye bye Bubba. We're interested in drivers, not quitters.

