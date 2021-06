Final Fantasy Type-0:n ja Final Fantasy XV:n evoluutiopelit ovat kehitteillä – molemmat tehdään yhteistyössä suuryritysten kanssa

Final Fantasy Type-0:n ja Final Fantasy XV:n ohjaajan Hajime Tabatan JP Games -studiolla on käynnissä kaksi uutta projektia.

Tabatan mukaan molempia pelejä kehitetään yhteistyössä suuryritysten kanssa, ja molemmat tulevat olemaan isoja nimikkeitä.

Ensimmäinen peli on jo valmistunut esituotannosta. Kyseessä on nopeatempoinen roolipeli, jota kuvaillaan kokeelliseksi Final Fantasy Type-0:n evoluutioksi. Tabatan päämääränä on vähentää läpipeluuaikaa tiivistämällä roolipelikokemus ja muuttamalla se moninpelimuotoon.

Toinen peli on vasta alkutekijöissään. Tämä AAA-paimentolaisroolipeli kehittää Final Fantasy XV:ää tavoitteenaan luoda laajamittainen kokemus, joka sisältää vapaata tutkailua.