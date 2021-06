Conan Exiles -studio Funcom nappasi enemmistöosuuden ruotsalaisesta The Outsiders -studiosta

Norjalainen Tencentin omistuksessa oleva julkaisija Funcom ja ruotsalainen kehittäjä The Outsiders tiivistävät yhteistyötään.

Tulevasta Metal: Hellsinger -rytmiräiskinnästä tuttu The Outsiders on pelialan veteraanien yritys, jossa vaikuttavat entiset työntekijät DICEn, Avalanchen, Kingin, Rovion, Fatsharkin ja Guerilla Gamesin kaltaisista studioista.

"Ruotsin peliala on merkittävä, jopa globaalisti. Se, että hieman yli 10 miljoonan asukkaan maa on pystynyt kehittämään blockbustereita, kuten Minecraft, Battlefield, Tom Clancy's The Division, ja monet muut, on hämmästyttävää ja innoitus muulle pohjoismaiselle peliteollisuudelle", Funcomin toimitusjohtaja Rui Casais hehkuttaa.

Casaisin mukaan The Outsiders on "luovuuden, lahjakkuuden ja omaperäisyyden ruumiillistuma, jota tarvitaan ikimuistoisten pelien tuottamiseen". The Outsiders puolestaan kertoo olevansa onnekas voidessaan liittyä Conan Exiles -studio Funcomiin syventäen jo ennestään hyvää yhteistyötä. The Outsidersin johto pysyy yrityskaupankin jälkeen samana, mutta studiolla on nyt mahdollisuus laajentaa ja lisätä henkilökuntaa.

"Pelialalla on ehdottomasti harvinaista työskennellä kumppaneiden kanssa, jotka ovat yhtä tasaveroisia, rehellisiä ja avoimia kuin Funcom on ollut kanssamme koko Metal: Hellsingerin kehittämisen ajan", The Outsidersin luova johtaja ja perustaja David Goldfarb sanoo.

Metal: Hellsinger julkaistaan vuonna 2021 PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle ja Xbox Seriesille.